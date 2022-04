Lake: il gioco sbarca su PlayStation venerdì

Lake è uno degli ultimi lavori della casa olandese Gamious che, dopo averlo reso disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC, ha pensato bene di portarlo anche sulle console di casa Sony sia in versione fisica che digitale questo venerdì (ovvero l’8 aprile). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

La storia di Lake, riassumibile in un trailer pubblicato su Twitter da Whitehorn Games che vi lasciamo qui sotto, vede come protagonista la giovane Meredith Weiss che decide di fare una piccola vacanza fuori città (a Previdence Oaks) per due settimane. Qui, nei panni di una postina, provvederà a fare la conoscenza degli abitanti del luogo senza però la presenza di computer, Internet o smartphone.

Il giocatore dovrà dunque decidere che cosa fare durante la giornata senza tutte queste “distrazioni” di natura tecnologica. Si potrà scegliere se uscire con gli amici, godersi un bel libro, guardare un film e, soprattutto, decidere se ritornare sui propri passi oppure cambiare radicalmente il proprio stile di vita per abbracciarne uno più “rurale”. Voi che cosa fareste al posto di Meredith Weiss?

What are your plans for the weekend?

How about a trip to the cozy little town of Providence Oaks?

Take a break from your busy city job and deliver mail in the relaxing countryside when @Lake_The_Game launches on @PlayStation this Friday, April 8th!🚚 pic.twitter.com/cVdOweIUor

— Princess Farmer OUT NOW!!🐰🥕 Whitethorn Games (@WhitethornGames) April 4, 2022