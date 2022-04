La famiglia di The Witcher di nuovo riunita, Netflix rilascia la prima foto dal set

A pochi mesi dalla messa in onda della seconda stagione, Netflix ha già deciso di riunire la famiglia di The Witcher per dare il via alle riprese della terza stagione.

Per celebrare questo momento, Netflix ha inoltre diffuso la prima foto dal set del primo giorno di riprese. La produzione della terza stagione è ufficialmente iniziata con i protagonisti Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (la principessa Cirilla di Cintra), pronti a regalarci nuove emozioni.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.

La trama della prossima stagione

Ciri è stata la protagonista indiscussa della seconda stagione, sembrava che tutto il mondo ruotasse attorno a lei e che fosse una sorta di Anakin Skywalker del mondo di The Witcher, una grande minaccia oppure la salvezza dell’intero universo.

Gran parte del mondo è dell’opinione che lei rappresenti una minaccia dato che monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla.

Geralt la conduce a Cintra per permetterle di nascondersi, è determinato più che mai a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro i quali minacciano di distruggerla.

Yennefer è stata incaricata dell’addestramento magico di Cirilla, perciò li conduce ad Aretuza, nella fortezza protetta, con la speranza di poter capire qualcosa di più sui poteri non sfruttati della ragazza. In realtà ben presto si renderanno conto di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

E voi siete curiosi di vedere da dove vengono i poteri di Ciri e scoprire perché è così preziosa? Fatecelo sapere in un commento!

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.