Italian Video Game Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, i videogiochi vincitori degli Italian Video Game Awards 2023, la cui cerimonia di chiusura si è tenuta proprio ieri sera: l’eccellenza italiana, vediamola insieme

Ieri sera, presso l’innovation hub Nana Bianca a Firenze, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, dove sono stati proclamati gli attesissimi vincitori della undicesima edizione del prestigioso premio. Gli Italian Video Game Awards 2023 si sono svolti nella cornice di First Playable, il principale evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia che mette in contatto i developer italiani con i publisher e gli investitori internazionali e organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE. Quest’anno l’evento si è spostato a Firenze, ospitato da Nana Bianca, startup studio e acceleratore verticale nel settore digitale, all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze.

I vincitori degli Italian Video Game Awards 2023!

La cerimonia, trasmessa in diretta sul canale Twitch di First Playable, è stata anche per quest’anno presentata da Aoife Wilson, giornalista, critica e streamer irlandese. I vincitori dei premi in concorso sono stati selezionati da una prestigiosa giuria, composta da sette esperti e professionisti di spicco del settore videoludico internazionale, quali: Vikki Blake: giornalista, critica, editorialista e consulente; Mike Channell: co-editor di Outside Xbox; Lucy James: Senior Video Producer presso GameSpot e Creative Producer presso Giant Bomb; Imogen Mellor: giornalista freelance, streamer e presentatrice; Alexis Trust: Communication Manager presso Chucklefish; Jake Tucker: caporedattore di TechRadar Gaming; Ross Thompson: content creator, Consultant & Advisor in gaming ed esports.

I vincitori degli Italian Video Game Awards tra i nominati di quest’anno sono:

Best Italian Game – tERRORbane (BitNine Studio)

– tERRORbane (BitNine Studio) Best Innovation – Saturnalia (Santa Ragione)

– Saturnalia (Santa Ragione) Best Italian Debut Game – Venice 2089 (Safe Place Studio)

– Venice 2089 (Safe Place Studio) Outstanding Italian Company – Ubisoft Milan

– Ubisoft Milan Outstanding Individual Contribution – Cristina Nava (Ubisoft Milan)

Questi erano dunque tutti i vincitori degli Italian Video Game Awards 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate voi di questa premiazione qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!