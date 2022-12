IIDEA soddisfatta per le dichiarazioni del Ministro della Cultura

Tramite comunicato stampa, IIDEA si è detta molto soddisfatta per le dichiarazioni del Ministro della Cultura Sangiuliano in merito all’industria dei videogiochi: scopriamo insieme i dettagli

IIDEA è l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, che cerca di dare identità e voce comune a un settore in costante sviluppo sia sul suolo nostrano, sia in quello europeo ed internazionale. Fondata all’inizio degli anni 2000, inizialmente i soci di IIDEA erano ovviamente multinazionali con sede in Italia, ma negli ultimi 10 anni la nascita sempre maggiore di studi di sviluppo nostrani ha fatto allargare la base dell’associazione. Nel 2019 IIDEA si è anche gettata negli eSports, accogliendo quindi partner e soci fra le associazioni che si occupano di sport elettronici.

Capirete dunque l’importanza nel mercato italiano videoludico di IIDEA, che nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, si è espressa in merito alle dichiarazioni del Ministro della Cultura Sangiuliano. Il Ministro si è espresso in un’audizione presso le Commissioni Cultura di Camera e Senato in seduta congiunta, sulle linee programmatiche del suo Ministero, affermando:

L’industria del videogioco in Italia rappresenta un settore altamente specializzato in ambito tecnologico, artistico e nel campo del design, con circa 2 miliardi di indotto. Un prodotto culturale che assume centralità soprattutto in questa fase di intervento pubblico nei processi di digitalizzazione dei beni. Si può pensare a un rafforzamento del tax credit per l’industria dei videogiochi ora previsto dal Ministero della Cultura, aumentandone la capienza.

IIDEA soddisfatta per le parole del Ministro della Cultura Sangiuliano: passi avanti!

IIDEA ritiene si tratti di segnale di apertura importante, in linea con le indicazioni della recente risoluzione del Parlamento Europeo su esports e videogiochi, e si augura possa preludere ad una maggiore attenzione da parte del Governo italiano verso le potenzialità di sviluppo del settore nel nostro Paese.

E questo era quanto espresso da IIDEA sulle parole del Ministro della Cultura Sangiuliano. Parole che sembrano voler dar spazio sempre di più all'industria videoludica anche in un paese come il nostro, in cui il suo sviluppo è iniziato solo nell'ultima decade.