Come fare pubblicità online e quando preferirla a quella in TV

In questa epoca sempre più dominata dal web, in molti si saranno chiesti: è meglio fare pubblicità online e quando preferirla a quella in TV? Vediamo ci capire

Al giorno d’oggi le possibilità per fare pubblicità sono davvero tante. Un tempo acquistare spazi promozionali in TV o in radio era importante, oggi internet ha cambiato tutto, aprendo anche a una serie di opportunità molto interessanti per le aziende. Una cosa è certa, i vantaggi pubblicità online sono moltissimi e permettono di conseguire ottimi risultati in breve tempo. In questo articolo, cercheremo di capire bene come fare pubblicità online e quando preferirla alla pubblicità in TV o con altre modalità, si pensi agli opuscoli cartacei.

Pubblicità online: i punti di forza

I vantaggi pubblicità online sono innegabili e chiunque voglia promuovere prodotti o servizi deve tenerne conto. Uno di questi è, ad esempio, la possibilità di raggiungere un pubblico specifico in modo mirato. Chiaramente, con la pubblicità in TV non è possibile fare lo stesso, anche per questo internet sta diventando sempre più insostituibile come strumento per la promozione. Sapere come fare pubblicità online significa utilizzare strumenti di segmentazione demografica e geografica, e non solo, per selezionare il pubblico a cui destinare le proprie inserzioni. In questo, modo, è possibile raggiungere solo un gruppo selezionato di persone, aumentando anche il successo della campagna.

Altro aspetto da non sottovalutare riguardo il come fare pubblicità online, è che questa modalità permette un altissimo livello di interattività. A differenza della pubblicità in TV, infatti, gli annunci online sono in grado di invitare gli utenti a compiere un’azione ben precisa, che potrebbe essere visitare un sito web o scaricare una brochure. E una maggiore interattività, come è facile intuire, si traduce anche in una maggiore efficacia, e quindi in più click e più interazioni da parte degli utenti.

Il Native Advertising come alternativa ai banner

Non è semplice capire come fare pubblicità online in modo efficace. Una delle tecniche di maggior successo, che sta riscuotendo grande approvazione per i risultati raggiunti, è sicuramente quella del Native Advertising. La pagina sul native advertising del sito di Across è un ottimo esempio dei risultati che si possono raggiungere con questo tipo di strategie. Nello specifico, il Native Advertising è una forma di pubblicità online che ha la peculiarità di integrarsi perfettamente con il sito web di riferimento. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza pubblicitaria non invasiva all’utente, che non deve distinguere l’annuncio dal resto del sito. L’esatto opposto dei banner tradizionali, che devono risaltare sul resto dei contenuti. In sostanza, gli annunci native devono fondersi con l’aspetto del sito, aumentando così l’interesse e l’engagement. Insomma, capire come fare pubblicità online è abbastanza semplice, soprattutto se si utilizzano le tecniche giuste. La caratteristica che rende il Native adv così efficace è che si basa sulla creazione di contenuti di qualità, in grado di rispettare le aspettative degli utenti e di dare un valore aggiunto. Questo modo di fare pubblicità su internet, inoltre, aumenta anche la credibilità del marchio, a tutto vantaggio del proprio business.

Come guadagnare con la pubblicità online

Oggi che internet è entrato nelle nostre vite, aprendo a tutte le opportunità cui si è fatto cenno, è del tutto normale chiedersi come guadagnare con la pubblicità online. Uno dei modi più sperimentati consiste nel creare un sito web o un blog con contenuti di qualità su cui ospitare gli annunci. Occorre, poi, anche scegliere una piattaforma adeguata per inserire gli annunci sul sito web e iniziare a guadagnare in base al numero di visualizzazioni e click degli utenti. In alternativa, si potrebbe anche valutare la creazione di contenuti sponsorizzati o la vendita di spazi pubblicitari agli inserzionisti.

In conclusione, meglio TV o internet?

Le “ricette” su come fare pubblicità online in modo efficace possono aiutare, ma è sempre importante optare per la soluzione migliore in base agli obiettivi che si vogliono conseguire. Quando si parla di pubblicità web costi ridotti possono garantire ottimi risultati, ma in alcuni casi la buona vecchia TV è ancora la scelta migliore. Si pensi, ad esempio, a un pubblico target composto da anziani che guardano quasi solo la televisione e non hanno internet. Con la pubblicità web costi più bassi sono sicuramente un vantaggio, ma se l’obiettivo è quello di avere una copertura di massa, allora la televisione può ancora essere la soluzione ideale. Viceversa, se si desidera una maggiore flessibilità, sapere come fare pubblicità online è la cosa più importante. Con le promozioni su internet, infatti, le aziende possono apportare modifiche in corso alle campagne, ottimizzando così i risultati. Non solo la pubblicità online consente anche di investire un budget flessibile, e di adeguarlo poi in base ai risultati ottenuti.

Di conseguenza, la scelta tra internet e TV dipende unicamente da quelli che sono gli obiettivi che si vogliono conseguire, e quindi anche dal target e dalle risorse disponibili. Per raggiungere un target preciso e andare a colpo sicuro, la pubblicità su internet è oggi la migliore soluzione. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!