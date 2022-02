Horizon Forbidden West: ecco la durata del gioco

Scopriamo insieme in questa news la possibile durata effettiva dell’avventura di Aloy nel nuovissimo Horizon Forbidden West

L’attesissima nuova avventura di Aloy è finalmente disponibile in tuto il mondo (e qui potete trovare la nostra recensione in merito). Per questo titolo Guerrilla Games ha deciso di fare le cose in grande, confezionando un’epica avventura open world, decisa, come il primo capitolo, a regalare ai giocatori ore ed ore di divertimento. Ma esattamente quanto tempo passeremo insieme alla Cercatrice della tribù Nora ad esplorare i resti della Terra morente? Ecco a voi quindi la durata dell’avventura di Horizon Forbidden West.

Ecco la possibile durata media dell’avventura di Horizon Forbidden West

Com’era lecito aspettarsi, trattandosi di un open world con elementi RPG, il nuovissimo Horizon Forbidden West sembra essere un titolo dalla durata piuttosto generosa rispetto alla media dei giochi single player. Il monte ore complessivamente richiesto per esplorare le terre del cosiddetto Ovest Proibito sembra essere piuttosto variabile, in base a come deciderete di esplorare ogni anfratti del mondo di gioco. In ogni caso, secondo alcune stime, la durata media della sola campagna principale si attesta su poco meno di 25 ore, mentre i giocatori più frettolosi che si dedicheranno a completare con foga la quest principale, potrebbero giungere all’epilogo in una ventina di ore circa. Si tratta di numeri piuttosto generosi, ma tutto sommato appropriati per il titolo in questione.

Coloro i quali vorranno dedicarsi, oltre che alla storia principale, anche alle diverse attività secondarie (alcune delle quali peraltro mostrate anche in un trailer dedicato), sembra che potrebbero impiegare circa dieci ore in più, portando il monte ore a ben 34/35 (ma appena 25 andando di fretta). Invece, sempre secondo alcune stime, per esplorare davvero ogni più minuscolo anfratto e completare al 100% l’ultimo titolo di Guerrilla, potreste passare in compagnia di Aloy la bellezza di 87 ore di gioco, una cifra davvero sorprendente che di certo saprà rappresentare una sfida per tutti i completisti decisi a spulciare ogni pixel del gioco. Se state dunque pensando di tuffarvi in questa nuova avventura, sappiate che il titolo è davvero in rado di tenervi compagnia per molto tempo.

E voi avete già cominciato la vostra esplorazione dell’Ovest Proibito? A quante ore siete già arrivati? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.