Horizon Forbidden West: trailer mostra le attività secondarie disponibili

Un nuovo trailer dedicato a Horizon Forbidden West dà una visione generale delle attività secondarie che si possono effettuare in questo nuovo capitolo

La data d’uscita di Horizon Forbidden West si trova sempre più vicina, ora che siamo giunti finalmente a febbraio, un mese condito da uscite variegate ma ognuna individualmente importante, tra Dying Light 2, Sifu, e l’attesissimo Elden Ring. Questa settimana si è parlato molto delle attività in corso negli studi PlayStation, a partire dalla sua nuovissima acquisizione nei confronti di Bungie, casa creatrice del noto Destiny. In aggiunta, proprio in questi giorni si sono susseguiti due diversi State of Play incentrati sulle nuove esclusive in arrivo, come il promettente Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo, ultimo titolo prodotto da Bethesda. E anche se questi due giochi si dovranno far attendere ancora per un mesetto, le prossime settimane degli appassionati PlayStation saranno sicuramente già prese dall’arrivo di Horizon Forbidden West. Mentre aspettiamo che questi ultimi giorni passino in fretta, l’RPG di Guerrilla Games si mostra nuovamente in un trailer, che va ad illustrare in via generale le attività secondarie caratterizzanti Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West: quali saranno le attività secondarie

Dopo le clamorose scoperte effettuate in Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West non poteva fare a meno di ricollegarsi in modo diretto alla storia del suo primo capitolo, mantenendo l’agile Aloy come protagonista principale, mentre affronta un luogo da lei ancora inesplorato. Il cosiddetto Occidente Proibito nasconde certamente una storia intrigante, e numerosi fan non aspettano altro che approfondire i misteri del mondo creato dal team di Guerrilla. Eppure, ciò che il gioco offre non è ristretto solamente alla sua narrativa e ai personaggi: Guerrilla Games ha infatti voluto mostrare in che modo l’Occidente Proibito potrà proporre numerose tipologie di distrazioni, pubblicando un trailer che presenta le attività secondarie in Horizon Forbidden West.

Innanzi tutto, sarà importante anche ai fini di godersi al meglio la storia partecipare attivamente all’esplorazione di nuove culture tribali, viaggiando nei vari villaggi e modificando i propri abiti, le proprie armi e i rispettivi miglioramenti. Dal video si scopre anche come le diverse fazioni saranno protagoniste di alcune missioni secondarie da completare nel gioco: un esempio è la tribù ribelle di Tenakth, che possiede degli avamposti in tutta la mappa da dover liberare. Ci saranno poi dei Contratti di Recupero, dove Aloy avrà il compito di trovare delle macchine specifiche per ottenere certi componenti. Inoltre, non mancheranno attività competitive come un’arena nella quale scontrarsi con delle macchine, corse contro altri cavalcatori di macchinari, zone nascoste da individuare ed esplorare.

