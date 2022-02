Insta360 Go 2: super codice sconto per la mini action cam

Gli amanti delle action cam non potranno di certo perdere questo super sconto per Insta360 Go 2, l’action cam più piccola al mondo

Che voi siate degli sportivi o semplicemente amiate fare delle escursioni e riprendere ogni momento della vostra avventura, un’action cam è sicuramente quello che fa al caso vostro. Queste piccole videocamere sono adatte per riprendere ogni momento della vostra attività, grazie alle loro dimensioni ridotte. In questo articolo vi parleremo dello sconto che riguarda Insta360 Go 2 e scopriremo come usufruirne grazie all’apposito codice.

Tutto quello che dovete sapere sul codice sconto riguardante Insta360 Go 2

Questa action cam è fra le più piccole in circolazione sul mercato ed è molto utilizzata nell’ambito sportivo e non. Una dimensione così ridotta però non vuol dire scarsa qualità, tutt’altro. È in grado di registrare video in 2K (2560×1440) a 50 fps nelle modalità stabilizzatore FlowState e Basic. Inoltre, grazie all’HDR riuscirete a godere appieno di ogni sfumatura di colore intorno a voi. Potrete anche realizzare video in timelaps o in slow motion.

L’Insta360 Go 2 è in grado di scattare delle foto in 16:9, in 9:16 e in 1:1 con risoluzione massima, in quest’ultimo caso, di 2560×2560. Sarà anche possibile realizzare delle foto panoramiche in 2938×1088. Gli amanti degli sport acquatici saranno ben felici di sapere che questa action cam ha classificazione IPX8 che la rende impermeabile fino a 4 metri di profondità. Inoltre, grazie alla super ricarica sarà pronta in soli 35 minuti. Una volta eseguita la ricarica potremo registrare video fino a un massimo di 150 minuti, 2 ore e mezzo per intenderci, in modalità Basic con risoluzione 1080p 30 fps.

Insomma, una piccola action cam dalle ottime prestazioni che si può adattare praticamente a tutto. Ma come fare per ottenere lo sconto? Tutto quello che dovrete fare sarà recarvi sullo store Tomtop. Al momento della stesura dell’articolo, l’action cam si trova già in sconto a 268,49 €, ma grazie al codice TTJWIN, utilizzabile nel carrello, potrete acquistarla al piccolo prezzo di 241,64 €. Inoltre la spedizione partirà dal magazzino in Germania, quindi impiegherà relativamente poco ad arrivare a casa vostra.

Cosa ne pensate di questo gioiellino?