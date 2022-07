God of War Ragnarok: annunciata la data d’uscita ufficiale

Sony ha finalmente annunciato la data d’uscita ufficiale di God of War Ragnarok con uno spettacolare trailer in computer grafica

Tra tutte le esclusive Sony in arrivo nei prossimi mesi, God of War Ragnarok è certamente il più atteso. L’ultimo titolo di Santa Monica ha riscosso un successo clamoroso sia tra la critica che tra i videogiocatori e di conseguenza ora tantissimi fan sono impazienti di mettere le mani su questo acclamato sequel.

Ormai sono passati più di due anni dal primo teaser trailer di annuncio del nuovo God of War e in questo periodo Sony è stata sempre molto vaga per quanto riguarda il periodo di lancio. Adesso però la compagnia ha finalmente svelato la data d’uscita ufficiale di God of War Ragnarok con uno spettacolare trailer in computer grafica.

God of War Ragnarok è più vicino di quanto pensiate!

A quanto pare il nuovo capitolo di God of War arriverà nelle case dei fan molto prima del previsto. God of War Ragnarok infatti sarà disponibile in tutto il mondo dal 9 novembre 2022, cioè tra a malapena quattro mesi. L’annuncio è arrivato direttamente da Sony, che per l’occasione ha pubblicato un breve trailer in computer grafica che potrete trovare qui sotto.

Il video è davvero molto bello, ma purtroppo al suo interno non è presente alcuna scena di gameplay. Grazie a questo trailer però è possibile farsi un’idea migliore delle tante minacce che Kratos e Atreus saranno costretti ad affrontare durante questo nuovo viaggio.

God of War Ragnarok sarà disponibile per PS4 e PS5 dal 9 novembre 2022.