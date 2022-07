La Kingston ha annunciato la nuovissima unità USB crittografata XTS-AES con backup automatico da USB su cloud

La Kingston Digital Europe Co LLP, è un’affiliata di memorie flash di Kingston Technology Company, Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda), leader mondiale nei prodotti di memoria e soluzioni tecnologiche. Quest’oggi, ha annunciato il rilascio dell’unità flash USB IronKey Locker+ 50 (LP50). Questa, fornisce sicurezza di livello consumer con AES crittografia hardware in modalità XTS per la protezione da BadUSB con firmware firmato digitalmente e attacchi con password Brute Force.

Kingston IronKey Locker+ 50 offre multi-password, amministratore e utente, opzione con modalità Complessa o Passphrase. La modalità complessa consente password da 6 a 16 caratteri utilizzando 3 set di caratteri su 4. Mentre la nuova modalità passphrase consente un PIN numerico, una frase o anche un elenco di parole da 10 a 64 caratteri; insieme al supporto per i caratteri internazionali. Per ridurre i tentativi di accesso non riusciti durante l’immissione della password, è possibile abilitare il simbolo “occhio” per rivelare ciò che è stato digitato. Ma se una password utente viene dimenticata; la password Admin può essere utilizzata per accedere ai dati sull’unità o reimpostare la password utente.

Dettagli tecnici della nuova USB crittografata XTS-AES di Kingston

LP50 è progettato per la comodità con il suo piccolo involucro in metallo e il portachiavi integrato, insieme alla funzione opzionale di USBtoCloud (di ClevX), gli utenti possono prendere e accedere ai propri dati ovunque. LP50 è facile da configurare per chiunque utilizzi Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox o Box per il tuo cloud storage personale. Inoltre, tutto il software e la sicurezza necessari sono già presenti sull’unità, quindi non è richiesta l’installazione di applicazioni e funziona sia su Windows che su macOS in modo che gli utenti possano lavorare da più sistemi.

Siamo entusiasti di offrire un’altra fantastica opzione per coloro che desiderano archiviare i propri dati personali o aziendali sensibili con il nostro IronKey Locker+ 50,

ha affermato Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager, Kingston. Che ha aggiunto

LP50 ha la nostra funzione più richiesta, la doppia password, insieme a una nuova modalità Passphrase che consentirà agli utenti di scegliere una password più facile da ricordare.

Kingston IronKey Locker+ 50 è disponibile con capacità da 16 GB a 128 GB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni, supporto tecnico gratuito e la leggendaria affidabilità Kingston.

Kingston IronKey Locker+ 50 caratteristiche e specifiche

Unità USB con crittografia hardware con crittografia XTS-AES. Proteggi i dati importanti con la protezione integrata contro gli attacchi BadUSB e Brute Force. Opzione multi-password (amministratore e utente) con modalità complesse/passphrase: l’amministratore può reimpostare una password utente per ripristinare l’accesso dell’utente ai dati. Nuova modalità passphrase: selezionare tra la modalità password complessa o passphrase. Le passphrase possono essere un PIN numerico, una frase con spazi, un elenco di parole o persino testi, da 10 a 64 caratteri. Backup automatico nel cloud personale: accedi ai dati archiviati su IronKey Locker+ 50 dal tuo archivio personale nel cloud. Funzionalità di sicurezza aggiuntive: riduci i tentativi di accesso non riusciti e la frustrazione abilitando il pulsante “occhio” per visualizzare la password digitata. Usa la tastiera virtuale per proteggere l’immissione della password da keylogger e screenlogger. Inoltre:

Interfaccia: USB 3.2 Gen 1

Capacità: 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

Connettore: tipo A

Velocità: USB 3.2 Gen 1 offre 16 GB – 128 GB: 145 MB/s in lettura, 115 MB/s in scrittura

USB 2.0: 16 GB – 128 GB: 30 MB/s in lettura, 20 MB/s in scrittura

Servizi cloud supportati Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox, Box

Dimensioni: 60,56 mm x 18,60 mm x 9,60 mm

Temperatura di esercizio: da 0°C a 60°C

Temperatura di conservazione: da -20°C a 85°C

Compatibilità: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Requisiti minimi di sistema: due (2) lettere di unità consecutive gratuite necessarie per l’uso

Garanzia/Supporto: Garanzia limitata di 5 anni, supporto tecnico gratuito. Una licenza di 5 anni (previa attivazione) per USBtoCloud è inclusa con ogni unità IKLP50. Alla scadenza della licenza del software, USBtoCloud offre opzioni di licenza direttamente da ClevX.

Compatibile con: Windows 11, 10, 8.1, macOS (v. 10.14.x – 12.x.x)

E voi? cosa ne pensate della nuova USB crittografata XTS-AES di Kingston? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).