Forspoken: il nuovo titolo di Square Enix è stato rinviato

Square Enix ha recentemente annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che Forspoken, il prossimo titolo di Luminous Production, è stato rinviato

Forespoken è un action RPG open world in sviluppo da parte di Luminous Production. Il titolo venne annunciato per le prima volta lo scorso anno e nel corso del tempo è riuscito a catturare l’attenzione dei videogiocatori grazie a numerosi trailer molto convincenti.

La data d’uscita di questo tanto atteso titolo ormai era alle porte ma purtroppo, come spesso accade ultimamente, i giocatori saranno costretti a pazientare ancora un po’ per giocarlo. Infatti da pochissimo Square Enix ha annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco che Forspoken è stato rinviato.

Forspoken rinviato di altri tre mesi

Fino a poco fa l’uscita del prossimo titolo di Luminous Production era prevista per l’11 ottobre 2022, ma purtroppo ora i giocatori saranno costretti ad aspettare un po’ più a lungo. Forespoken infatti è stato rinviato di circa tre mesi, spostando la data d’uscita al 24 gennaio 2023. In calce qui sotto potrete trovare la comunicazione ufficiale rilasciata da Square Enix su Twitter.

Come potete vedere dal post qui sopra il rinvio è stato deciso in seguito ad una attenta discussione con i partner e a quanto pare tutti gli elementi principali del gioco sono già stati completati. Di sicuro i fan non saranno molto felici di dover aspettare altri tre mesi per mettere le mani su Forespoken ma, se la compagnia ha deciso di rinviarlo, sicuramente l’avrà fatto per un motivo valido. Inoltre in questo periodo i giocatori non resteranno a bocca asciutta, dato che la compagnia ha dichiarato che nel corso dell’estate pubblicherà dei nuovi aggiornamenti sul gioco.

Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 per PC e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.