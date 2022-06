Final Fantasy 7 Rebirth: annunciato il titolo della seconda parte

Square Enix ha recentemente annunciato con un trailer che Final Fantasy 7 Rebirth sarà il nome ufficiale della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake

Ormai sono passati diversi anni dall’uscita di Final Fantasy 7 Remake e i fan non vedono l’ora di scoprire come continuerà la storia di Cloud nella seconda parte di questo grande rifacimento. Fino ad ora Square Enix non ha rivelato molte informazioni sul continuo del suo ultimo Final Fantasy, ma durante l’evento dedicato al 25° anniversario del settimo capitolo la situazione è cambiata drasticamente. Questa notte infatti la compagnia ha annunciato con un trailer che Final Fantasy 7 Rebirth sarà il nome ufficiale della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake.

Zack e Sephiroth appaiono nel trailer di Final Fantasy 7 Rebirth

Il reveal trailer del gioco non ha mostrato nessuna sequenza di gameplay e non si è contraddistinto per le scene d’azione mozzafiato, ma ci ha permesso di assistere a due scene molto interessanti. In una abbiamo finalmente rivisto Zack intento a sorreggere un Cloud privo di sensi, mentre nell’altra è possibile osservare il protagonista mentre cammina tranquillamente in compagnia di Sephiroth. Ormai la storia di questo remake ha preso una strada molto diversa da quella del gioco originale e di conseguenza i fan non dovrebbero stupirsi troppo dinanzi a scene così poco familiari.

Il trailer di annuncio inoltre ha svelato anche due informazioni molto importanti: il periodo d’uscita del gioco e la piattaforma. Final Fantasy 7 Rebirth infatti è attualmente previsto per il prossimo inverno e a quanto pare sarà pubblicato esclusivamente su PS5. Questo non vuol dire che il gioco resterà esclusiva Sony per sempre, ma almeno al lancio sarà disponibile solamente sull’ultima console PlayStation.

Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile nel corso del prossimo inverno esclusivamente su PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.