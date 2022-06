Final Fantasy 7 Remake sarà una trilogia in tre parti

Durante l’evento per il 25° anniversario di Final Fantasy 7 è stato annunciato che Final Fantasy 7 Remake sarà una trilogia composta da tre parti

Questa notte Square Enix ha trasmesso un evento online per il 25° anniversario di Final Fantasy 7 e durante lo show ci sono state diverse novità. Innanzitutto è stato svelato Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, ma ci sono state anche altre novità.

Ormai il remake del settimo capitolo di Final Fantasy ha preso una strada molto diversa da quella del gioco originale e per questo motivo molti fan si chiedevano quanto ci sarebbe voluto ad arrivare ad una conclusione. Adesso però Square Enix ha finalmente fatto luce sulla questione annunciando che Final Fantasy 7 Remake sarà una trilogia composta da tre parti.

Finalmente possiamo avere un’idea di quando finirà FF7 Remake

Ora che sappiamo che Final Fantasy 7 Remake sarà diviso in tre parti i giocatori potranno avere un’idea più chiara di come proseguirà lo sviluppo del gioco. Inoltre, basandoci sul periodo d’uscita della seconda parte, possiamo anche farci un’idea di quando arriverà il finale della trilogia.

Attualmente Final Fantasy 7 Rebirth è previsto per il prossimo inverno e questo vuol dire che dovrebbe uscire entro i primi mesi del 2024. Considerando quindi i tempi di sviluppo di questa seconda parte possiamo supporre che la conclusione della trilogia vedrà la luce in un periodo che va dalla fine del 2029 all’inizio del 2030. Ovviamente queste sono solo speculazioni e di conseguenza non dovete dar loro molto peso. Sappiate però che appena Square Enix rivelerà delle nuove informazioni ufficiali sulla terza parte conclusiva del remake ve lo faremo sapere immediatamente.

Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile nel corso del prossimo inverno in esclusiva per PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.