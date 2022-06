Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato ufficialmente!

Recentemente Capcom ha organizzato un evento online per il decimo anniversario di Dragon’s Dogma e durante lo show ha annunciato ufficialmente Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma è un action RPG che venne pubblicato per la prima volta da Capcom nel 2012 per le console di settima generazione. Questo titolo presentava delle caratteristiche uniche che lo aiutavano a contraddistinguersi dagli altri giochi di ruolo di quel periodo e questo gli ha permesso nel corso del tempo di accumulare un gran numero di fan estremamente fedeli.

In questi dieci lunghi anni Capcom non ha mai parlato molto del futuro del franchise, ma ora finalmente sembra che la situazione sia cambiata. Questa notte infatti si è tenuto un evento per il decimo anniversario di Dragon’s Dogma e durante lo show è stato finalmente annunciato ufficialmente Dragon’s Dogma 2.

L’Arisen sta finalmente tornando grazie a Dragon’s Dogma 2!

Hideaki Itsuno, il game director di Dragon’s Dogma 2, è apparso durante l’evento dedicato al decimo anniversario del franchise e ha ufficialmente annunciato al mondo l’esistenza di un secondo capitolo. Purtroppo durante lo show non è stata rivelata alcuna informazione su questo nuovo progetto e ci siamo dovuti accontentare di un breve teaser in cui compare per qualche secondo il logo del gioco. Dopo tutti questi anni di attesa però la conferma dell’esistenza di questo sequel è già abbastanza per far felici i fan di tutto il mondo.

Per quanto riguarda la storia al momento non possiamo fare altro che affidarci a delle speculazioni. Il titolo potrebbe seguire le vicende di un Arisen di un’epoca successiva a quella del primo capitolo, oppure magari potrebbe portarci indietro nel tempo per farci scoprire qualcosa in più sull’origine del primo Arisen. Per ora non possiamo fare altro che fantasticare, ma appena Capcom rilascerà delle nuove informazioni ufficiali le condivideremo con voi immediatamente.

