iOS 17: tutte le novità del nuovo aggiornamento e i dispositivi compatibili

Il nuovo aggiornamento software Apple, iOS 17, è finalmente arrivato: scopriamo quali sono le principali novità e i dispositivi compatibili

Siete pronti? È finalmente giunto il momento tanto atteso per gli utenti iPhone di installare un nuovo aggiornamento di sistema operativo: iOS 17. Dopo essere stato presentato alla WWDC23 lo scorso giugno e aver attraversato diverse fasi beta durante l’estate, Apple ha rilasciato la versione definitiva di questo aggiornamento, che, sebbene non rivoluzioni il sistema operativo, porta con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che sicuramente renderanno la vostra esperienza con l’iPhone ancora più gratificante. Una delle novità più interessanti di iOS 17 è la possibilità di creare un poster di contatto personalizzato che verrà utilizzato nelle app di comunicazione come il Telefono. Potrete personalizzare questo poster con foto, Memoji, font e colori per lo sfondo, rendendo le vostre conversazioni ancora più uniche e personali.

Le novità di iOS 17 non finiscono qui

Inoltre, l’app Messaggi è stata potenziata con una nuova funzionalità che vi permette di visualizzare facilmente le cose che condividete più spesso con altri utenti. Questo rende la comunicazione più efficiente e rapida. Potrete anche consultare le app che si integrano con la piattaforma direttamente dalla stessa lista. Per chi ama ricevere messaggi vocali ma talvolta non può ascoltarli, iOS 17 offre una soluzione ideale: la trascrizione dei vocali. Ora potrete leggere il contenuto dei messaggi vocali anche in situazioni in cui non è possibile ascoltarli, migliorando la vostra comunicazione.

Gli amanti degli adesivi saranno entusiasti di scoprire che nell’app Messaggi è stato aggiunto un nuovo pannello con adesivi live, emoji, Memoji e altri pacchetti di sticker che potrete utilizzare per esprimere meglio le vostre emozioni. FaceTime ha subito anche delle migliorie con iOS 17. Ora potrete registrare e condividere brevi video per occasioni speciali, personalizzandoli con modalità Ritratto, effetti 3D divertenti, adesivi e altro ancora. Inoltre, l’app FaceTime è ora disponibile anche su Apple TV, consentendovi di connettervi con amici e familiari in modo ancora più comodo.

Un’altra novità interessante è la funzione StandBy, che trasforma gli iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro in una sveglia, una cornice per le vostre foto preferite o una fonte di informazioni importanti quando vengono posizionati in orizzontale su un caricabatterie wireless. Una caratteristica davvero utile per sfruttare al meglio il vostro dispositivo. iOS 17 introduce inoltre widget interattivi che potrete utilizzare direttamente dalla schermata Home, dalla schermata di blocco o quando lo smartphone è in StandBy. Questo vi permette di accedere rapidamente alle informazioni più importanti senza dover aprire le app. Per quanto riguarda la condivisione dei contatti, è ora sufficiente avvicinare due iPhone o un iPhone a un Apple Watch per scambiare le informazioni di contatto grazie a NameDrop.

Il browser Safari ha anche ricevuto un aggiornamento importante, consentendo la creazione di profili separati con cronologia, estensioni, gruppi di pannelli, cookie e preferiti personalizzati. La navigazione privata è stata potenziata per bloccare finestre private inutilizzate, impedire il caricamento di tracker conosciuti sulle pagine e eliminare i codici di tracciamento dagli URL. Gli utenti degli AirPods Pro di seconda generazione saranno entusiasti di scoprire l’audio adattivo, una nuova modalità d’ascolto che combina la Modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per adattarsi automaticamente al luogo e all’attività dell’utente. Infine, semplificando le cose, ora potete attivare l’assistente vocale Siri semplicemente dicendo “Siri”, senza la necessità di pronunciare la frase di innesco “Ehi, Siri”.

iOS 17: novità e dispositivi compatibili

È ora importante sapere se il vostro iPhone è compatibile con iOS 17. Ecco l’elenco degli iPhone che possono ricevere l’aggiornamento:

iPhone SE (2ª generazione e successive)

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

Già preinstallato su iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

Ora che sapete cosa aspettarvi da iOS 17 e che il vostro iPhone è compatibile, passiamo a come installare l’aggiornamento. È un processo semplice: basta andare in Impostazioni, quindi in Generali, e infine selezionare Aggiornamento software. Tienete presente che, essendo un aggiornamento importante, potrebbe richiedere diversi gigabyte di spazio e più tempo del previsto per il download a causa dell’afflusso di utenti desiderosi di aggiornare.

In conclusione, iOS 17 porta una serie di miglioramenti e novità che renderanno il vostro iPhone ancora più potente e versatile. Quindi, non perdete tempo, fate l’aggiornamento e iniziate a godere di tutte le nuove possibilità offerte da questo aggiornamento di sistema operativo. Per ulteriori novità dal mondo mobile e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.