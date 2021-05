E3 2021: annunciati nuovi partecipanti

Annunciati nuovi partecipanti dell’E3 2021 che andranno a dare ulteriore colore alla tanto attesa conferenza estiva. Scopriamoli insieme

Dopo l’assenza dello scorso anno, la conferenza dell’E3, di questo 2021, stando anche ai nomi dei partecipanti, pare essere davvero molto succulenta. C’è, e ci sarà nelle settimane a venire, tanta attesa per quel che riguarda l’evento estivo più importante dell’anno e dell’industria videoludica. Sarà il primo E3 dopo il lancio della nuova generazione di console e ci si aspettano tanti botti d’artificio. L’evento si terrà a Giugno, cliccate qui per scoprire le date.

E3 2021: Bandai Namco e Square Enix fra i nuovi partecipanti

Square Enix, Bandai Namco, Sega, Xseed Games/Marvelous e Gearbox sono solo alcuni dei nuovi partecipanti all’E3 2021 annunciati nelle scorse ore. Queste aziende si andranno ad aggiungere alle già note Microsoft, Capcom, Nintendo e altre ancora. Non figura fra questi nomi (per ora) Sony che, se dovesse ripetere le scelte del 2019, non parteciperà all’evento, organizzando una serie di State of Play in totale autonomia. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più in merito ad una presenza (o assenza) della stessa azienda nipponica al prossimo E3 2021.

I titoli attesi, in relazione anche alle aziende presenti, sono davvero molti. A partire da Final Fantasy XVI (Square Enix), a finire ad Elden Ring (Bandai Namco), passando per i vari Halo Infinite e le prossime esclusive Microsoft. Di carne al fuoco ce n’è davvero tanta e non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e, perché no, anche delle possibili presentazioni di line up degli annunci delle varie conferenze e dei vari spazi dedicati ad ognuno di questi colossi del mondo videoludico.

Di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e, perché no, anche delle possibili presentazioni di line up degli annunci delle varie conferenze e dei vari spazi dedicati ad ognuno di questi colossi del mondo videoludico.