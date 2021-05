Elden Ring: il gameplay mostrato è fake

Di recente il web è impazzito per i primi secondi del gameplay di Elden Ring, ma purtroppo si è rivelato falso

Ebbene sì, il gameplay di Elden Ring che, in pochi minuti, ha fatto il giro del mondo è un fake come dimostrato da alcuni utenti di Reddit. Ma vediamo un po’ meglio di capire che cosa è successo esattamente.

Elden Ring: il gameplay smascherato

Il cosiddetto gameplay di Elden Ring pare infatti che non sia altro che un elaborato video in 3D dell’artista freelance Jack Phan su ArtStation. A tal proposito, è stato lo stesso Phan ha dichiarare la forte ispirazione alla serie Dark Souls e a dirsi dispiaciuto per l’incomprensione. Infatti ha affermato che si è sentito in un qualche modo “lusingato” per l’operazione di “taglia e incolla” fatta da un altro utente, ma comunque molto dispiaciuto di aver deluso le speranze delle molte persone che aspettavano con ansia il titolo di FromSoftware (fautrice anche di Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice).

Nonostante il video sia risultato fake, le voci dei fan non si sono ancora placate anche perché, pare, che il titolo verrà finalmente presentato all’E3 2021 dove anche la Bandai Namco ha confermato la sua presenza. Inoltre non va poi dimenticato che la Kadokawa Corporation, la società madre della già citata FromSoftware, ha dichiarato che i nuovi titoli dovrebbero uscire nel prossimo anno fiscale. Si può dunque già ipotizzare un periodo di lancio di questo benedetto “anello” tra il 2022 ed il 2023. Che sia dunque la volta buona?

Dunque sembra che ci sia ancora un po' di tempo a disposizione per prepararsi al meglio.