Halo Infinite: 343 Industries mostra nuove immagini del gioco

Nell’ultimo Community Update su Halo Infinite, 343 Industries ha mostrato al pubblico alcune nuove immagini di Halo Infinite

Halo Infinite si è mostrato al pubblico con delle nuove immagini. 343 Industries continua a tenere aggiornati i propri fan con degli Update mensili in cui si parla dei progressi nello sviluppo del gioco. L’attesa esclusiva Microsoft era stata protagonista di una presentazione deludente nel corso dell’estate, ma si appresta a far parlare di sé nel corso dell’E3 e delle altre fiere di settore.

Halo Infinite si mostra in nuove immagini ultrawide

Come è possibile notare dalle nuove immagini di Halo Infinite, il gioco su PC supporterà la configurazione Ultrawide, fino ad un rapporto di 32:9. Non si tratta di un semplice porting della versione console, ma di una versione sviluppata appositamente per personal computer, la qual cosa permetterà agli sviluppatori di inserire molte caratteristiche grafiche avanzate. L’arrivo della Master Chief Collection su Steam ha portato con sé anche un po’ di problemi da sistemare, che hanno permesso alla software house di prendere confidenza col mondo dei PC.

Halo Infinite, tuttavia, è un titolo molto ambizioso. Il suo multiplayer sarà completamente gratuito e il gioco supporterà il Cross-Platform ed il Cross-Play. Ciò significa che sarà possibile trasportare i salvataggi da una versione all’altra e, soprattutto, che gli utenti Xbox One, Xbox Series X e PC potranno giocare fra loro anche su piattaforme diverse. La nuova avventura di Master Chief si presenta come un’opera potenzialmente in grado di sfruttare al massimo l’ecosistema creato da Microsoft nel corso degli anni.

Cosa ne pensate di questo titolo? Avete apprezzato il suo trailer di presentazione dello scorso anno? Probabilmente fra qualche mese ne sapremo di più. Intanto, se volete acquistare uno dei capitoli della serie a prezzo scontato, potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming. Per rimanere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi, invece, continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK.