Capcom Arcade Stadium: data per le versioni PS4, Xbox One e PC

Capcom ha annunciato nella giornata di oggi che, a pochi mesi dall’ esordio su Nintendo Switch , Capcom Arcade Stadium verrà distribuito anche nelle versioni per PC, PS4 e Xbox One , con i nuovi hardware Sony e Microsoft che potranno far girare il software in retrocompatibilità. La raccolta di classici della casa di Osaka sarà disponibile a partire dalla fine di Maggio , con alcune interessanti novità che caratterizzeranno l’esordio delle nuove release.

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.