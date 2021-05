FUJIFILM: con FIAF per Portfolio Italia 2021

Nasce Portfolio Italia 2021 – Gran Premio FUJIFILM, la manifestazione fotografica itinerante che premia i migliori portfolio

Una collaborazione, quella tra FUJIFILM e FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che dura da anni e che ha portato al concretizzarsi di molti progetti per avvalorare sempre di più la centralità della fotografia quale mezzo efficace per raccontare il mondo e l’essere umano.

Per la nuova edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm”, FUJIFILM è partner esclusivo della manifestazione fotografica itinerante che, attraverso una serie di tappe in tutta Italia, da maggio ad ottobre, va alla ricerca dei portfolio fotografici più belli del territorio, raccogliendo venti finalisti i cui lavori saranno poi esposti in una mostra nazionale presso il CIFA – Centro Italiano per la Fotografia d’Autore a Bibbiena.

Il progetto è promosso e sostenuto nell’ambito del bando “Strategia Fotografia 2020”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

FUJIFILM: Tutte le date di Portfolio Italia 2021

Il calendario della XXVIII edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm” prevede 11 tappe, con le seguenti date:

29/05–30/05 a Caorle (VE) – 21° Spazio Portfolio

12/06–13/06 a Taranto – 18° FotoArte in Portfolio

26/06–27/06 a Sassoferrato (AN) – 12° Portfolio dello Strega

10/07–11/07 a Sestri Levante (GE) – 15° Portfolio al mare

31/07–01/08 a Castelnuovo Garfagnana (LU) – 20° Portfolio dell’Ariosto

28/08–29/08 a San Felice sul Panaro (MO) – 12° Portfolio in Rocca

04/09–05/09 a Corigliano Calabro (CS) – 14° Portfolio Jonico

11/09–12/09 a Savignano s. Rubicone (FC) – 30° Premio Portfolio Colonna

18/09–19/09 a Bibbiena (AR) – 22° FotoConfronti

02/10–03/10 a Torino – 6° Portfolio sul Po

16/10–17/10 a Colorno (PR) – 11° Premio Maria Luigia

Le tappe si svolgeranno alcune online e altre in presenza, per consentire a tutti i fotografi e agli appassionati di fotografia di partecipare in totale sicurezza. La lettura dei portfolio online è uno strumento dalle grandi potenzialità perché riesce ad avvicinare un gran numero di appassionati che, per i più svariati motivi, trovano difficile partecipare in modalità tradizionale e, inoltre, favorisce una divulgazione della cultura fotografica più capillare.

Nel 2020 la manifestazione, svolta in parte online a causa della pandemia, ha fatto registrare numeri da record con 882 autori partecipanti, oltre il 20% in più rispetto al 2019, e 1807 letture svolte. “Portfolio Italia” è quindi è tra gli eventi di riferimento per tutti gli appassionati di fotografia, sia fotografi amatoriali sia professionisti, oltre a essere un luogo di confronto per scovare nuovi talenti della fotografia italiana.

Tutti i portfolio premiati nel corso del circuito saranno esposti a Bibbiena (AR) presso il CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore. La mostra sarà inaugurata sabato 27 novembre 2021 e durante il galà di chiusura della manifestazione che si terrà lo stesso giorno nell’ottocentesco Teatro Dovizi di Bibbiena, saranno resi noti i tre portfolio finalisti e proclamato il vincitore dell’edizione 2021.