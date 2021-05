Samsung Galaxy S20 FE LTE: annunciato ufficialmente

E’disponibile al momento solo per il mercato tedesco la variante LTE del Samsung Galaxy S20 FE, con SoC Snapdragon 865 e certificazione IP68

Nonostante il cambio di SoC, la nuova configurazione del Samsung Galaxy S20 FE LTE da poco uscito solo in Germania non differisce sotto il profilo hardware in nient’altro. Il chipset Samsung Exynos 990 è stato soppiantato in favore di un SoC Snapdragon 865 privo però del modem X55 5G, rendendolo di fatto incompatibile con le reti di ultima generazione. Poco male, perchè la connessione LTE è abbastanza veloce per qualunque tipologia d’uso dello smartphone. Che sia il download di applicazioni, la navigazione web o l’uso di videogiochi in multiplayer online, difficilmente avrete velocità deludenti con l’uso delle reti 4G LTE.

Samsung Galaxy S20 FE LTE: scheda tecnica

Come accennato in precedenza, sotto il profilo hardware il device rimane pressoché identico alla sua variante 5G:

Display: Super AMOLED da 6,5″FHD+ e refresh rate fino a 120Hz ;

da e refresh rate fino a ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 865 ;

; RAM: 6GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 12MP con apertura f/1.8 e stabilizzatore ottico + un sensore 12MP con ottica grandangolare + sensore da 8MP con ottica tele e zoom ottico;

con apertura f/1.8 e stabilizzatore ottico + un sensore con ottica grandangolare + sensore da con ottica tele e zoom ottico; fotocamera anteriore: 32MP ;

; connettività: 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, DeX wireless ;

; batteria: 4.500mAh;

dimensioni: 159,8 x 74,5 x 8,4mm ;

; peso: 190g;

colori: Cloud Lavendar, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud Orange, Cloud Red e Cloud White ;

; OS: Android 10 Samsung One UI 2.1;

Prezzo: ~600€

Samsung Galaxy S20 FE LTE: analisi

Come già detto, la componentistica interna è rimasta invariata ma comunque di alto livello. Il pannello frontale è un Super AMOLED da 6,5″ che grazie alle caratteristiche intrinseche della tipologia di schermo, offrirà colori più intensi insieme a neri assoluti. Ne deriverà anche un minor consumo energetico potendo essere spenti i singoli pixel all’occorrenza. Le grandi dimensioni del display renderanno agevole l’uso di più applicazioni aperte in contemporanea tramite split screen. Da evidenziare poi la velocità di aggiornamento fino a 120Hz, regalando immagini fluide anche nelle situazioni più concitate durante l’uso di videogame. Il SoC Snapdragon 865 corredato di 6GB di memoria RAM sarà in grado di offrire elevate prestazioni sia in ambito multitasking che nel caso di operazioni più complesse rappresentate dall’uso di software videoludico. La sua memoria di archiviazione ROM da 128GB non è molto capiente, ma in compenso essendo di tipo UFS 3.1 offrirà elevate velocità in lettura e scrittura dei dati.

Ciò si tradurrà in una rapida installazione e avvio delle applicazioni. Sotto il profilo fotografico, il sensore principale da 12MP dovrebbe fornire foto di buona qualità, per quanto inciderà molto anche il software che elaborerà gli scatti. Vale la pena dire che per merito della certificazione IP68 sarà impermeabile agli schizzi d’acqua, consentendovi quindi di registrare video in tutta sicurezza anche in situazioni rischiose per l’elettronica del prodotto, ad esempio durante una giornata in piscina. Parlando infine della batteria, ha una capacità da 4500mAh, abbastanza da rendere operativo il device almeno per un’intera giornata. Inutile dire che ciò sarà influenzato molto anche dal tipo di utilizzo che viene fatto del telefono oltre che da parametri quali: livello di luminosità del display, uso del Wi-Fi, intensità del volume ecc. Rimane solo da attendere l’eventuale arrivo per il mercato italiano.

Cosa ne pensate di questa nuova configurazione del Samsung Galaxy S20? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.