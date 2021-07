In questa nuova guida su Genshin Impact vi spigheremo come fare ad ottenere Primogems elencandovi tutti i metodi attualmente disponibili

Genshin Impact è un action RPG con meccaniche da gacha game che è stato sviluppato dalla software house cinese miHoYo. Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio del gioco, ma nonostante ciò il titolo continua ad essere giocato da tantissime persone.

Inoltre, visto il suo enorme successo sempre crescente, ogni giorno tantissimi nuovi giocatori ci si approcciano per la prima volta. Per aiutare i neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come ottenere Primogems in Genshin Impact.

La valuta più importante

Prima di iniziare a spiegarvi come fare ad ottenere le Primogems su Genshin Impact vogliamo parlarvi dell’utilità di questi oggetti. Le Primogems alla fine non sono altro che una valuta premium che vi permetterà di comprare diverse cose all’interno del gioco. Questo denaro ad esempio può essere speso per ripristinare la resina ma il suo utilizzo principale è quello di farvi acquistare i Fate, degli oggetti che saranno fondamentali per ottenere nuovi equipaggiamenti e soprattutto personaggi attraverso i Wishes.

Missioni giornaliere – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Come potete immaginare in Genshin Impact esistono tantissimi metodi per ottenere Primogems e uno dei migliori è quello di completare le quest giornaliere. Ogni giorno infatti vi verranno assegnate 4 missioni che, una volta completate, vi permetteranno di ottenere diverse ricompense. Portando a termine tutte le quest potrete guadagnare un totale di 60 Primogems giornaliere, una cifra non indifferente.

Check in giornalieri ed eventi di login – Genshin Impact: come ottenere Primogems

In Genshin Impact è possibile anche guadagnare Primogems semplicemente tramite i check in giornalieri. Entrando nel gioco almeno una volta al giorno potrete infatti ricevere tante ricompense diverse, tra cui anche delle Primogems. Se riuscirete a connettervi con costanza ogni giorno dovreste essere in grado di ottenere senza troppi sforzi almeno 60 Primogems al mese. Inoltre il gioco potrebbe ricompensarvi con queste preziose gemme anche in caso facciate il login per uno specifico numero di giorni nel corso di un evento o in caso accediate durante giornate particolari (ad esempio le festività).

Eventi – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Se volete guadagnare un gran numero di Primogems facilmente non c’è niente di meglio che partecipare agli eventi. Arrivando fino alla fine di un evento e soprattutto completando le sue missioni potrete infatti ottenere davvero tante gemme in poco tempo. L’unica pecca è che gli eventi non sono sempre disponibili e di conseguenza questo metodo non sarà applicabile in ogni momento.

Esplorazione e achievements – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Un altro metodo molto divertente ma poco affidabile per ottenere Primogems è quello di esplorare il mondo di gioco. Aprendo i forzieri e sbloccando i waypoint potrete infatti ottenere saltuariamente delle piccole quantità di gemme. Di certo in questo modo non potrete mai avere un guadagno costante di Primogems, ma alla fine ottenere ricompense semplicemente giocando non è affatto male.

Inoltre durante l’esplorazione potreste anche avere l’opportunità di completare alcuni dei tanti achievements presenti all’interno del gioco. Ognuno di questi obiettivi vi ricompenserà con 5, 10 oppure 20 Primogems e alcuni di loro saranno davvero semplici da ottenere durante le prime ore di gioco.

Completare le missioni principali – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Giocando a Genshin Impact avrete l’occasione di completare diverse missioni e alcune di loro vi ricompenseranno anche con un gran numero di Primogems. In particolare le Story Quests e le Archon Quests vi permetteranno di mettere le mani su un gran numero di gemme. Ricordate però che queste missioni spesso non saranno disponibili fino a quando non avrete raggiunto un livello abbastanza alto e di conseguenza non potrete sfruttarle per ottenere Primogems all’inizio della vostra avventura.

Completare lo Spiral Abyss – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Lo Spiral Abyss è un particolare dungeon in cui dovrete superare tre sfide su ogni piano per avanzare. Completando al meglio tutte le challenge potrete ottenere diverse ricompense, tra cui ovviamente anche un buon numero di Primogems. Sappiate però che le sfide diventeranno sempre più difficili man mano che avanzerete tra i piani e di conseguenza per ottenere il massimo da questo dungeon dovrete avere una squadra davvero potente.

Manuale dell’avventuriero – Genshin Impact: come ottenere Primogems

All’interno del manuale dell’avventuriero sono segnati alcuni obiettivi che una volta completati vi permetteranno di ottenere delle Primogems. Ogni volta che completerete uno specifico numero di questi incarichi potrete passare al capitolo successivo del libro, sbloccandone così di altri. Questi obiettivi non sono particolarmente complicati, ma per completarli tutti dovrete giocare spesso e prestare molta attenzione alle loro richieste.

Suggerimenti e tutorial – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Nelle prime ore della vostra avventura su Genshin Impact il gioco vi offrirà un gran numero di suggerimenti e tutorial per aiutarvi a capire come giocare. Per quanto utili, spesso questi aiuti vengono ignorati dai giocatori che preferiscono scoprire in prima persona le possibilità offerte dal titolo, finendo così per accumularsi nell’archivio. Consultare questi suggerimenti però vi permetterà di ottenere senza sforzi delle Primogems (purtroppo molto poche), quindi noi vi consigliamo di controllarli ogni volta che ne otterrete di nuovi.

Aumentare l’Adventure Rank – Genshin Impact: come ottenere Primogems

In Genshin Impact quasi qualsiasi azione vi permetterà di guadagnare esperienza per l’Adventure Rank, cioè il livello generale della vostra partita. Salire di livello vi porterà tanti vantaggi all’interno del gioco, tra cui anche la possibilità di guadagnare delle Primogems. Parlando con le receptionist della gilda degli avventurieri potrete infatti ottenere diverse ricompense davvero utili in base al vostro grado.

Hangout – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Nel corso del gioco avrete la possibilità di passare del tempo in compagnia dei tanti iconici personaggi che affollano il mondo di Genshin Impact grazie agli eventi Hangout. Queste piccole missioni in stile visual novel sono davvero molto carine e come se non bastasse vi permetteranno di ottenere delle Primogems una volta che le avrete completate.

Sfruttare gli aggiornamenti – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Come potete immaginare Genshin Impact è un titolo che si aggiorna molto spesso, ma per vostra fortuna anche questo piccolo fastidio vi permetterà di ottenere delle Primogems. La compagnia miHoYo infatti ricompenserà i giocatori che hanno pazientemente scaricato le ultime patch del gioco con un gran numero di gemme. Sappiate però che non tutti gli aggiornamenti vi permetteranno di ottenere Primogems. Infatti generalmente questa grande ricompensa viene offerta solamente in caso di manutenzione dei server oppure con l’aggiunta di patch abbastanza corpose.

Pagare – Genshin Impact: come ottenere Primogems

Come conclusione di questa guida vi parleremo del metodo più banale per ottenere Primogems su Genshin Impact, cioè pagare. Dallo store del gioco infatti potrete spendere denaro reale per acquistare Genesis Crystals, cioè degli oggetti che possono essere successivamente tramutati in gemme. Inoltre potrete comprare anche la versione a pagamento del Battle Pass, che salendo di livello vi permetterà di ottenere fino a 680 Primogems (e altri oggetti molto utili).

