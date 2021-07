The King of Fighters 15: annunciato il periodo d’uscita

SNK ha annunciato il periodo d’uscita e le console di rilascio di The King of Fighters 15, ve ne parliamo in quest’articolo

I tempi delle scazzottate videoludiche stanno per tornare. SNK ha confermato che The King of Fighters 15 arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC (sia su Steam che su Epic Games Store) e la stessa software house ha anche riferito il relativo periodo d’uscita. Sebbene lo sviluppo dell’ultimissimo capitolo della storica saga picchiaduro sia stato confermato nell’agosto 2019 con più personaggi rivelati da allora, le piattaforme di rilascio sono rimaste un mistero fino ad ora. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The King of Fighters 15: periodo d’uscita e nuovi dettagli sul gameplay

Ufficiale: il periodo d’uscita di The King of Fighters 15 è fissato al primo trimestre del 2022. Il suddetto quindicesimo capitolo è la nuova main entry nella serie e presenta numerosi personaggi già ben noti a chi ha avuto modo di giocare i titoli della saga su cabinati arcade e console. I preferiti della community come Iori, Kyo, Terry Bogard, Mai Shiranui e molti altri sono stati rivelati insieme a Ralf Jones, Clark Still e Leona. Shun’ei, che ha debuttato in The King of Fighters 14, questa volta sarà il protagonista.

【THE KING OF FIGHTERS XV】

KOF XV will launch on PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, and the Epic Games Store Q1 2022!#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/zmrDOXU2MN — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) July 6, 2021

Sebbene SNK non abbia fornito informazioni su tutte le modifiche al sistema di combattimento, ha comunque confermato il ritorno dei tag team insieme a nuove accattivanti immagini di gioco renderizzate grazie al motore Unreal Engine 4. Aspettatevi maggiori dettagli e informazioni nei prossimi mesi. Per quanto riguarda SNK negli ultimi tempi, dopo un lungo periodo di crisi in cui l’ex colosso dei cabinati è “andato avanti” sfornando macchine pachinko in oriente, finalmente da qualche anno la software house è tornata all’ambito prettamente videoludico con il già citato The King of Fighters 14, Samurai Showdown V e, più di recente è stato anche annunciato un nuovo titolo mobile strategico di Metal Slug e un capitolo sempre mobile di Metal Slug in stampo classico. Ipotizzabile il fatto che questa “rinascita” sia dovuto anche alla recente acquisizione di parte della compagnia dal principe dell’Arabia Saudita, maggiori informazioni al riguardo qui.

