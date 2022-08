QNAP: annunciato il nuovo software ADRA NDR

La società QNAP ha annunciato il suo nuovo ed innovativo software ADRA NDR da utilizzare negli switch PoE QGD

QNAP Systems, Inc. (o semplicemente QNAP, clicca qui per ulteriori info sull’azienda), è uno dei principali innovatori di soluzioni di calcolo, rete e archiviazione. Nelle ultime ore, ha annunciato l’innovativo software ADRA Network Detection and Response (NDR) per l’aggiornamento degli switch PoE QGD (QGD-1600P e QGD-1602P) alle apparecchiature di sicurezza informatica. ADRA NDR è stato progettato con innumerevoli test e indagini, integrando molteplici funzionalità di rilevamento, analisi e risposta. Può rilevare i movimenti laterali del ransomware all’interno delle reti locali. Inoltre, può bloccare le attività sospette per aiutare le aziende a prevenire la fuga di dati sensibili e mitigare la diffusione del ransomware nella rete locale.

Dichiarazioni in merito al nuovo software QNAP ADRA NDR

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni inerenti al nuovissimo software di casa QNAP, ovvero l’ ADRA NDR.

Semplicemente installando il software QNAP ADRA NDR, puoi trasformare gli switch QGD in dispositivi di sicurezza informatica. A differenza delle tradizionali soluzioni di sicurezza informatica, ADRA NDR può individuare e bloccare automaticamente i movimenti laterali sospetti sulla tua rete locale utilizzando screening rapido e trappole di minacce. Tutte queste funzionalità e altro ancora per proteggere i dati privati ​​e riservati su NAS e server da attacchi dannosi.

ha affermato Frank Liao, Product Manager di QNAP.

Funzionamento

Gli aggressori prendono di mira specificamente i dispositivi di archiviazione noti per contenere dati personali e aziendali preziosi. In qualità di fornitore leader di NAS, QNAP ha accumulato conoscenze specialistiche sulla sicurezza informatica e ha creato ADRA NDR. Questo può essere installato negli switch PoE QGD-1600P e QGD-1602P. Questa soluzione fornisce una protezione avanzata per ogni NAS, server e client, non solo per i prodotti QNAP. Le funzionalità di rilevamento del movimento laterale del ransomware mirato nel software ADRA NDR (incluso lo screening selettivo Threat Watch) identificano le attività ostili nelle fasi precedenti dell’attacco. Tutto questo ovviamente senza influire sulle prestazioni della rete. Una volta rilevati gli attacchi, viene condotta un’ulteriore analisi per determinare una politica di risposta applicabile. Ad esempio mettere in quarantena i client compromessi e assicurarsi che non influisca sugli altri nella rete locale.

Dettagli

Con lo switching gestito integrato e la funzionalità PoE, QGD-1600P e QGD-1602P possono sostituire gli switch di accesso esistenti collegati direttamente ai dispositivi finali. Aggiungendo funzionalità di sicurezza senza modificare l’infrastruttura di rete originale. Il traffico ostile da e verso i dispositivi terminali connessi viene selezionato e analizzato in modo selettivo per determinarne il livello di minaccia per il blocco automatico o l’elaborazione manuale. Le porte 10GbE e 2.5GbE del QGD-1602P fungono da corsie preferenziali per switch di aggregazione o NAS, migliorando le prestazioni per la topologia di rete.

Specifiche chiave

QGD-1602P-16G : supporta 80-110 dispositivi di rilevamento, processore Intel Atom, 18 porte di rete (8 porte RJ45 2,5 GbE, 8 porte RJ45 Gigabit, 2 porte 10 GbE SFP+), porte RJ45 con PoE, potenza PoE totale 370 watt bilancio.

: supporta 80-110 dispositivi di rilevamento, processore Intel Atom, 18 porte di rete (8 porte RJ45 2,5 GbE, 8 porte RJ45 Gigabit, 2 porte 10 GbE SFP+), porte RJ45 con PoE, potenza PoE totale 370 watt bilancio. Il QGD-1602P-8G : Supporta 50-80 dispositivi di rilevamento, processore Intel Atom, 18 porte di rete (8 porte RJ45 2,5 GbE, 8 porte RJ45 Gigabit, 2 porte 10 GbE SFP+), porte RJ45 con PoE, alimentazione PoE totale 200 watt bilancio.

: Supporta 50-80 dispositivi di rilevamento, processore Intel Atom, 18 porte di rete (8 porte RJ45 2,5 GbE, 8 porte RJ45 Gigabit, 2 porte 10 GbE SFP+), porte RJ45 con PoE, alimentazione PoE totale 200 watt bilancio. QGD-1600P-4G: supporta da 1 a 50 dispositivi di rilevamento, processore Intel Celeron, 16 porte di rete (14 porte RJ45 Gigabit, 2 porte combinate SFP/RJ45 da 1 GbE), porte RJ45 con PoE, budget di alimentazione PoE totale di 360 watt bilanco.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo software ADRA NDR di QNAP ?