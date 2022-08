Presentata nelle ultime ore la nuova scheda madre ASRock Intros WRX80 Creator per processori Threadripper PRO 5000

ASRock Inc.(o semplicemente ASRock, clicca qui per maggiori info sull’azienda) è un produttore di schede madri, PC industriali e HTPC, con sede centrale a Taipei in Taiwan, presieduta da Ted Hsu. È stata fondata nel 2002, attualmente è di proprietà della Pegatron Corporation, la quale fa parte di ASUSTeK dal 2007.

Dettagli sulla nuova scheda madre ASRock Intros WRX80 Creator

L’azienda ASRock ha presentato oggi la WRX80 Creator, una scheda madre Socket WRX8 per processori workstation AMD Ryzen Threadripper PRO serie 5000. Costruita nel fattore di forma E-ATX, la scheda trae alimentazione da una combinazione di connettori ATX a 24 pin, PCIe a 6 pin e due connettori EPS a 8 pin. Il fulcro principale di questa scheda madre è la memoria DDR4 a 8 canali, con tutti gli otto slot di memoria su questa scheda dotati di un canale di memoria dedicato. Sono disponibili sette slot PCI-Express 4.0 x16, di cui cinque operano a piena larghezza di banda x16 e due possono sottrarre 8 corsie ciascuna da due degli altri slot x16. Quindi x16/x16/x16/NC/x16/NC/x16, o x16/x16/x8/x8/x8/x8/x16.

Connettività

La connettività di archiviazione su ASRock WRX80 Creator include due slot M.2 PCIe Gen 4 e una porta U.2, oltre a otto SATA 6 Gbps. Le interfacce di rete includono due 10 GbE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e 1 GbE utilizzate dal controller IPMI. A proposito, un ASPEED AST2500 fornisce display di base e varie funzionalità di gestione remota. La connettività USB include due porte USB4 da 40 Gbps con ingressi mini-DP per passthrough DisplayPort, quattro porte USB 3.2 da 10 Gbps e una serie di porte USB 3.2 da 5 Gbps. Una soluzione audio integrata premium con un amplificatore per cuffie Realtek ALC1220 e TI NE5532 fa il resto. L’azienda non ha ancora rivelato i prezzi.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda madre ASRock Intros WRX80 Creator? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).