NVIDIA annuncia i risultati per il secondo trimestre fiscale 2022

La società NVIDIA ha annunciato quest’oggi i risultati finanziari preliminari per il secondo trimestre fiscale 2022

NVIDIA (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) è un’azienda tecnologica statunitense con sede a Santa Clara (California). Sviluppa processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l’industria automobilistica. Ha sviluppato inoltre schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC e console come la prima Xbox, PlayStation 3 e Nintendo Switch. Il suo prodotto principale, la serie di GPU “GeForce”, è in competizione diretta con le schede della serie “Radeon” di Advanced Micro Devices (AMD).

Dettagli sui risultati preliminari di NVIDIA del secondo trimestre fiscale 2022

NVIDIA ha annunciato oggi alcuni risultati finanziari preliminari selezionati per il secondo trimestre conclusosi il 31 Luglio 2022. Le entrate del secondo trimestre dovrebbero essere di circa $ 6,70 miliardi, in calo del 19% in sequenza e in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, principalmente per il settore gaming. Le entrate di questo settore sono state di $ 2,04 miliardi, in calo del 44% in sequenza e del 33% rispetto all’anno precedente. Il fatturato del Data Center è stato di 3,81 miliardi di dollari, in aumento dell’1% in sequenza e del 61% rispetto all’anno precedente.

Calo di vendite sui prodotti da gaming

Il calo rispetto alle prospettive di fatturato di Maggio di 8,10 miliardi di dollari è stato principalmente attribuibile al calo delle vendite di prodotti di gioco. Questo fattore riflette una riduzione delle vendite dei partner di canale, probabilmente a causa di venti contrari macroeconomici. Oltre a ridurre il sell-in, la società ha implementato programmi relativi ai prezzi con i propri partner per riflettere le difficili condizioni di mercato che dovrebbero persistere anche nel terzo trimestre. Le entrate del Data Center, sebbene record, sono state in qualche modo inferiori alle aspettative dell’azienda, poiché sono state influenzate dalle interruzioni della catena di approvvigionamento. I risultati del secondo trimestre dovrebbero includere circa 1,32 miliardi di dollari di spese, principalmente per scorte e riserve correlate.

Dichiarazioni in merito ai risultati del secondo trimestre fiscale 2022 di NVIDIA

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative ai risultati preliminari del secondo trimestre finanziario 2022 di NVIDIA.

Le nostre proiezioni di vendita dei prodotti di gioco sono diminuite in modo significativo con l’avanzare del trimestre,

ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. Che ha poi continuato lecon le sue dichiarazioni, affermando che:

Poiché ci aspettiamo che le condizioni macroeconomiche che influiscono sul sell-through continuino, abbiamo intrapreso azioni con i nostri partner di gioco per adeguare i prezzi del canale e l’inventario.

Infine, ha concluso le proprie dichiarazioni affermando che:

NVIDIA ha prodotti eccellenti e una posizione alla guida di mercati ampi e in crescita. Mentre affrontiamo queste sfide, rimaniamo concentrati sull’opportunità unica di reinventare l’informatica per l’era dell’IA.

Colette Kress, EVP e CFO di NVIDIA, ha dichiarato che:

Gli oneri significativi sostenuti nel trimestre, riflettono i precedenti impegni di acquisto a lungo termine che abbiamo preso in un periodo di grave carenza di componenti. Senza dimenticare, ovviamente, la nostra attuale aspettativa di incertezza macroeconomica in corso.

Ha poi continuato, affermando che:

Riteniamo che il nostro profilo di margine lordo a lungo termine sia intatto. Abbiamo rallentato la crescita dei costi operativi, bilanciando gli investimenti per la crescita a lungo termine e gestendo al contempo la redditività a breve termine. Prevediamo di continuare i riacquisti di azioni, poiché, prevediamo una forte crescita futura.

In attesa dei risultati effettivi

I risultati preliminari per il secondo trimestre chiuso al 31 Luglio 2022, sono una stima, basata sulle informazioni a disposizione del management alla data di questo rilascio. Come tali, sono soggetti a ulteriori modifiche al completamento delle procedure standard di chiusura del trimestre e di fine anno della società . Questo aggiornamento non presenta tutte le informazioni necessarie per comprendere la condizione finanziaria di NVIDIA alla data di questa versione o i suoi risultati operativi per il secondo trimestre. Quando NVIDIA completerà il processo di chiusura finanziaria di fine trimestre e finalizzerà i suoi rendiconti finanziari per il trimestre, sarà tenuta a esprimere giudizi significativi in ​​una serie di aree. È possibile che NVIDIA possa identificare elementi che richiedono di apportare modifiche alle informazioni finanziarie preliminari di cui sopra e tali modifiche potrebbero essere sostanziali. NVIDIA non intende aggiornare tali informazioni finanziarie prima del rilascio delle informazioni sul rendiconto finanziario dell’ultimo trimestre. Che è attualmente previsto per il 24 Agosto 2022.

