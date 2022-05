Xiaomi e Wuben: due utilissimi tool in offerta!

Vi segnaliamo due offerte speciali su un torcia LED Wuben e un kit cacciavite elettrico Xiaomi Mijia. Vediamo l’offerta!

Ci sono una serie di tool che magari non vengono considerati nelle guide più gettonate, ma sono comunque utilissimi. I due protagonisti di questo articolo sono proprio un esempio di questi prodotti. Parliamo di Wuben C3, una torcia LED potentissima e tascabile, e il kit cacciavite elettrico Xiaomi Mijia. Vediamo i dettagli!

Wuben C3: torcia LED impermeabile con ricarica USB-C

Questa torcia LED Wuben C3 ha tutte le caratteristiche che si possono desiderare per questo tipo di prodotto. La luminosità massima è di 1200 lumen grazie alla lampada LED OSRAM P9 di qualità tedesca e la batteria da 2600 mAh può garantire diverse ore di funzionamento. Secondo lo standard FL1, la durata della batteria a diversi regimi sono: alto (2,9 ore), medio (3,5 ore) e basso (8,5 ore). Con protezione ambientale (143 ore). C’è da dire che il freddo potrebbe ridurre la durata. Ci sono poi le modalità strobo ed SOS.

La torcia è realizzata in lega di alluminio di alta qualità, resistente agli urti di 1,5 metri, impermeabile con certificazione IP68, antipolvere, antiscivolo. Quindi non c’è nessun problema ad utilizzarla sotto le intemperie o in mezzo al deserto. Grazie alla porta USB-C, WUBEN C3 può essere ricaricata rapidamente via cavo in circa 3 ore. Si può ricaricare anche tramite powerbank per garantire un funzionamento continuativo anche se non abbiamo a disposizione una presa di corrente.

La torcia a LED è realizzata con un design piccolo e tascabile. Misura circa 12 cm di lunghezza e pesa solo 120 grammi. WUBEN C3 è così compatta che può stare bene in mano e stare facilmente in tasca. Inoltre è dotata di clip e di cordino che la rendono molto comoda da portare con noi in qualsiasi condizione. Anche portandola con noi ogni giorno, non ci darà alcun fastidio. Si può utilizzare in tantissime occasioni, tra cui escursionismo, avventure, cani da passeggio, pesca notturna.

Kit cacciavite elettrico Xiaomi: il cacciavite diventa smart!

Il kit per cacciavite elettrico Xiaomi include 24 punte tra le più utilizzate e diffuse, con particolare riguarda alle viti che si utilizzano nel mondo dell’elettronica come le viti torx. Le punte sono di 9 tipi diversi, con diversi tagli e sono realizzate in acciaio (durezza 60HRC). Le punte sono magnetizzate per rendere più semplice maneggiare le viti. Inol

Le punte andranno applicate sul cacciavite elettrico. Il motore può girare fino a 200 rpm grazie al potente motore brushless e permette anche un controllo delle coppia, regolabile tra 0.2 e 0.5 Nm. Il cacciavite è ricaricabile tramite la porta USB-C. Grazie al LED indicatore possiamo sapere in anticipo per quanto si sta per scaricare e quando invece è completamente carico. La batteria consente di avvitare o svitare circa 400 viti.

La promozione

Si tratta di due tool molto semplice, ma anche utilissimi in diverse situazioni. In questo momento entrambi sono protagonisti di offerte speciali. Wuben C3 è acquistabile al prezzo di 16,99 dollari (contro i 39,99 di listino) con il codice sconto “HekkaWuben0414”. Il kit cacciavite Xiaomi Mijia invece sarò venduto filo al 31 di maggio al prezzo promozionale di 24,99 euro (al posto di 49,99 euro) tramite il codice “Clearscrew”. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!