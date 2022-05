All Star Gaming: il primo evento Esport alla Romulea

All Star Gaming è la prima manifestazione Esport che ha preso vita nella Gaming Room della società sportiva Romulea

Questo fine settimana “All Star Gaming” ha avuto modo di radunare presso la prima Gaming Room capitolina diverse squadre Esport, che si sono sfidate per la vittoria. Nella sede Esport della Romulea, però, ha vinto soprattutto l’inclusione. Infatti, a partecipare all’evento sono state anche le rappresentative di Insuperabili Onlus, gruppo sportivo composto da diversamente abili, e la Romulea Autistic FootballClub, gruppo spoirtivo di calcio composto da ragazzi dentro lo spettro dell’autismo. Queste, insieme ai calciatori delle giovanili della romulea, hanno dato vita ad un triangolare che ha confermato, ancora una volta, la forza dell’inclusione sociale generata dall’Esport, ed in questo caso dal calcio virtuale.

All Star Gaming: Inclusione e molto di più per l’evento capitolino

La prima edizione dell’All Star Gaming è stata vinta dalla Vesta eSport, che è riuscita a battere il team Settebagni per con il risultato di 4-1. Il torneo era formato anche dal team del Fidene e da quello della Luiss. Un tabellone che, seppur corto, ha fatto in modo che l’obiettivo sottolineato dell’evento venisse raggiunto. Come affermato anche dal presidente della Romulea, Nicola Vilella, la giornata è riuscita a promuovere la disciplina degli Esport, sottolineando il suo potere inclusivo.

Siamo felici di aver ospitato nella gaming room della Romulea una manifestazione nella quale si sono sfidate, in presenza, alcune società eSport del territorio. L’intento è stato quello di promuovere un settore in forte crescita come questo ma che ancora necessita di essere organizzato ed inquadrato nel nostro ordinamento sportivo

Queste le parole del presidente del club, che ha voluto sottolineare come questo settore debba ancora essere organizzato ed inquadrato nel nostro ordinamento sportivo. Le sue parole risuonano ancor di più se si considera che Vilella, oltre ad essere il presidente della Romulea, è anche membro della Commissione istituita dalla FIGC-Lega Nazionali Dilettanti intenta a promuovere l’Esport.

Queste erano le ultime novità relative al mondo Esport. Fateci sapere che cosa ne pensate e siete particolarmente attenti al mondo degli sport elettronici. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo. Se invece volete acquistare videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.