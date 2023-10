Sottocosto Mediaworld: le offerte più interessanti

Mediaworld ha lanciato la sua nuova promozione Sottocosto, che offre sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti di elettronica, elettrodomestici, telefonia e molto altro

L’autunno è arrivato e con esso un’eccezionale serie di offerte sottocosto da MediaWorld. Se stai cercando di risparmiare sull’acquisto di elettronica, elettrodomestici o accessori, questa è l’occasione perfetta. Ecco alcune delle offerte più interessanti che puoi trovare su MediaWorld:

Smartphone di Ultima Generazione | Sottocosto Mediaworld

Tra le offerte più allettanti, spicca la possibilità di acquistare uno smartphone di ultima generazione a un prezzo incredibilmente basso. I principali marchi, come Apple, Samsung e Huawei, sono inclusi in questa promozione. Non perdere l’opportunità di aggiornare il tuo telefono a un prezzo scontato.

Laptop e Computer Portatili | Sottocosto Mediaworld

Se stai cercando un nuovo laptop o computer portatile, MediaWorld ha alcune fantastiche offerte. Puoi trovare modelli con schermi ad alta risoluzione, processori veloci e memoria generosa a prezzi che non avresti mai immaginato. Questo è il momento perfetto per un upgrade.

Elettrodomestici per la Casa | Sottocosto Mediaworld

Se hai bisogno di rinnovare la tua cucina o il tuo salotto, MediaWorld ha una vasta selezione di elettrodomestici scontati. Frigoriferi, lavatrici, forni e molto altro sono inclusi nelle offerte sottocosto. Approfitta di queste promozioni per migliorare la tua casa.

LG GBB61PZJMN Frigorifero Combinato a 549 euro (sconto del 46%)

(sconto del 46%) BOSCH SMV4EVX10E lavastoviglie a incasso, 59,8 cm, Classe C a 479 euro (sconto del 16%)

(sconto del 16%) SAMSUNG DV90T5240AW/S3 asciugatrice, 9 kg, 60 cm, Classe A+++ a 699 euro (conto del 36%)

Prodotti per l’intrattenimento | Sottocosto Mediaworld

MediaWorld offre anche offerte imperdibili su prodotti per l’intrattenimento, come TV, console di gioco, altoparlanti e cuffie. Puoi creare un sistema di intrattenimento di alta qualità a prezzi convenienti.

Le offerte continuano

Queste sono solo alcune delle offerte che puoi trovare su MediaWorld durante questa promozione sottocosto. Assicurati di visitare il loro sito web per scoprire tutte le offerte disponibili e assicurarti di non perdere questa straordinaria opportunità di risparmio.

Non dimenticare che le offerte sottocosto possono variare nel tempo, quindi controlla il sito web di MediaWorld o visita il negozio per ottenere le informazioni più aggiornate sulle promozioni attualmente in corso.

Questa è un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un nuovo prodotto a un prezzo vantaggioso. Tra le offerte più interessanti, segnaliamo:

La promozione Sottocosto è valida fino al 15 ottobre 2023, sia nei negozi Mediaworld che online. Da tuttotek.it è tutto per ora.