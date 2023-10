Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Sonic Superstars, il nuovo capitolo del franchise dedicato al piccolo riccio blu in uscita domani su PC e console

Annunciato nel mese di giugno nel corso del Summer Game Fest 2023, Sonic Superstars è il nuovo platform dedicato al riccio blu sviluppato da Arzest e Sonic Team e pubblicato da Sega. Il gioco è in arrivo domani, 17 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch e punta a riprendere lo stile di gameplay tipico dei Sonic pubblicati su Mega Drive negli anni ’90. Preparatevi dunque a tornare allo scorrimento laterale, ma prima… lista trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Sonic Superstars consta di 39 statuette totali, di cui 20 di bronzo, 15 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la “trama”. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Sonic Superstars. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Sonic Superstars: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

BRIDGE ISLAND completata : Hai completato BRIDGE ISLAND.

: Hai completato BRIDGE ISLAND. SPEED JUNGLE completata : Hai completato SPEED JUNGLE.

: Hai completato SPEED JUNGLE. SKY TEMPLE completato : Hai completato SKY TEMPLE.

: Hai completato SKY TEMPLE. PINBALL CARNIVAL completato : Hai completato PINBALL CARNIVAL.

: Hai completato PINBALL CARNIVAL. LAGOON CITY completata : Hai completato LAGOON CITY.

: Hai completato LAGOON CITY. SAND SANCTUARY completato : Hai completato SAND SANCTUARY.

: Hai completato SAND SANCTUARY. PRESS FACTORY completata : Hai completato PRESS FACTORY.

: Hai completato PRESS FACTORY. GOLDEN CAPITAL completata : Hai completato GOLDEN CAPITAL.

: Hai completato GOLDEN CAPITAL. CYBER STATION completata : Hai completato CYBER STATION.

: Hai completato CYBER STATION. FROZEN BASE completata: Hai completato FROZEN BASE.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Sonic Superstars: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

EGG FORTRESS completata : Hai completato EGG FORTRESS.

: Hai completato EGG FORTRESS. Mondo trottola : Hai completato una fase bonus.

: Hai completato una fase bonus. Frontiera fruttata : Hai completato un ATTO “frutta”.

: Hai completato un ATTO “frutta”. Legame fraterno : Hai completato una fase con un amico.

: Hai completato una fase con un amico. Impresa fruttuosa : Hai trasformato il pannello di traguardo di Lagoon City in un cumulo di frutta.

: Hai trasformato il pannello di traguardo di Lagoon City in un cumulo di frutta. Eroico fulmine blu : Hai usato lo Scatto verticale di Sonic per sconfiggere 100 nemici.

: Hai usato lo Scatto verticale di Sonic per sconfiggere 100 nemici. Artista dello scontro aereo : Hai usato l’attacco aereo di Tails per sconfiggere 100 nemici.

: Hai usato l’attacco aereo di Tails per sconfiggere 100 nemici. Guardiano cremisi : Hai usato la Planata di Knuckles per sconfiggere 100 nemici.

: Hai usato la Planata di Knuckles per sconfiggere 100 nemici. Martello con affetto : Hai usato il Martello di Amy per sconfiggere 100 nemici.

: Hai usato il Martello di Amy per sconfiggere 100 nemici. Protezione spinosa: Hai usato il Doppio salto di Trip per sconfiggere 100 nemici.

I trofei d’argento | Sonic Superstars: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Il coraggio di Trip : Hai completato la storia di Trip.

: Hai completato la storia di Trip. Carica! : Hai usato il potere dell’Emerald blu: “Avatar”.

: Hai usato il potere dell’Emerald blu: “Avatar”. Fuoco! : Hai usato il potere dell’Emerald rosso: “Proiettile”.

: Hai usato il potere dell’Emerald rosso: “Proiettile”. Onniveggenza : Hai usato il potere dell’Emerald viola: “Visione”.

: Hai usato il potere dell’Emerald viola: “Visione”. Scorri come l’acqua : Hai usato il potere dell’Emerald blu: “Acqua”.

: Hai usato il potere dell’Emerald blu: “Acqua”. Rampicante : Hai usato il potere dell’Emerald verde: “Edera”.

: Hai usato il potere dell’Emerald verde: “Edera”. Il dolce flusso del tempo : Hai usato il potere dell’Emerald giallo: “Rallenta”.

: Hai usato il potere dell’Emerald giallo: “Rallenta”. Stile inequivocabile : Hai usato il potere dell’Emerald bianco: “Extra”.

: Hai usato il potere dell’Emerald bianco: “Extra”. Sovraccarico : Sei diventato super usando i 7 Chaos Emerald.

: Sei diventato super usando i 7 Chaos Emerald. King dei Ring : Hai ottenuto 10.000 Ring.

: Hai ottenuto 10.000 Ring. Due piccioni con una fava : Hai usato il pannello di traguardo per rivelare la scatola oggetto nascosta.

: Hai usato il pannello di traguardo per rivelare la scatola oggetto nascosta. Stella Elettroshock : Hai completato Elettroshock nella Frozen Base senza subire danni.

: Hai completato Elettroshock nella Frozen Base senza subire danni. Maestro pluridecorato : Hai ottenuto 100 Medaglie dalle fasi bonus.

: Hai ottenuto 100 Medaglie dalle fasi bonus. Passione per gli ATTI “frutta” : Hai ottenuto 600 o più Ring dagli ATTI “frutta”.

: Hai ottenuto 600 o più Ring dagli ATTI “frutta”. Collezionista di Ring: Hai ottenuto 200 o più Ring completando una fase.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Sonic Superstars: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Squillino le trombe : Hai sconfitto il vero boss.

: Hai sconfitto il vero boss. Una giornata intensa : Hai sconfitto 1.000 nemici.

: Hai sconfitto 1.000 nemici. Cacciatore di nemici dorati: Hai sconfitto i nemici dorati in tutte le fasi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Sonic Superstars!

Esperto degli Emerald: Hai sbloccato tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Sonic Superstars.