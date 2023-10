Five Nights At Freddy’s: un protagonista non presente nel trailer

Five Nights at Freddy’s, adattamento dell’omonima saga videoludica horror, presenterà al pubblico un personaggio non apparso nel trailer, come rivelato dalla regista Emma Tammi

Five Nights at Freddy’s – adattamento dell’omonima saga videoludica horror sarà nelle sale americane dal 27 ottobre, in contemporanea con l’uscita sulla piattaforma Peacock. In Italia poi sarà disponibile dal 2 novembre, dopo l’anteprima fissata al 31 ottobre. Atteso da anni, il lungometraggio, stando ad alcuni fan, non avrebbe dunque nulla di nuovo da offrire al pubblico una volta arrivato al cinema. La regista Emma Tammi (già nota per The Wind) ha però rivelato, durante un panel al New York Comic Con, che la pellicola contiene ancora alcune sorprese, non rivelate da nessun materiale promozionale.

Five Nights at Freddy’s – Emma Tammi rivela la presenza di un personaggio non presente nel trailer del film

Atteso per anni dai fan della saga videoludica, Five Nights at Freddy’s è dunque pronto a debuttare sul grande schermo e, stando alle parole di Emma Tammi, ha ancora qualche sorpresa in serbo per il pubblico, in particolare per gli appassionati del videogioco. La regista ha infatti rivelato che nel lungometraggio apparirà un personaggio incredibilmente riconoscibile, e molto noto ai giocatori, che non è stato inserito all’interno della campagna marketing.

Tammi, che non ha però svelato l’identità del personaggio, ha poi condiviso qualche dettaglio della realizzazione dell’adattamento cinematografico e del suo rapporto con il videogioco, scoperto proprio durante la realizzazione del film. Ha confessato il suo entusiasmo per il progetto e ha ammesso di aver subito provato il videogioco. Queste alcune delle sue parole, che ci incuriosiscono non poco.

Abbiamo anche cercato di inserire elementi tipici del gioco, che abbiamo ritenuto insieme a Scott Cawthon davvero adatti a ques Abbiamo anche aggiunto qualche easter egg e qualche piccolo dettaglio per arricchirlo, ogni fotogramma di questo film ha elementi da analizzare ed assaporare.

