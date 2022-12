Sabrent: fioccano gli sconti End of Year sul sito ufficiale

Arrivano sul sito di Sabrent gli sconti End of Year che mettono in offerta tantissimi prodotti, dagli SSD alle schede di memoria

Chi l’ha detto che i regali di Natale si possono acquistare solamente con le offerte del Black Friday e del Cyber Monday? Sebbene questi due periodi siano ormai passati da qualche settimana, ecco che la società americana fa partire delle offerte valide solo per questi ultimi giorni del 2022. Scopriamo insieme quali sono gli sconti che riguardano l’evento End of Year avviato da Sabrent nella giornata di ieri.

Tutto quello che dobbiamo sapere sugli sconti End of Year di Sabrent

Come abbiamo accennato poco fa, queste offerte sono partite proprio nella giornata di ieri e dureranno fino all’arrivo del nuovo anno. Queste riguarderanno non solo gli SSD, ma anche RAM, schede di memoria, cavi e accessori di varia natura. Insomma, tantissimi sconti per ogni tipo di esigenza. Ma andiamo con ordine e partiamo dagli storage interni. La società ci propone i modelli Rocket 4 Plus e Rocket 4 Plus-G nei vari tagli da 500 GB a 2 TB per il primo, mentre da 1 TB a 4 TB per il secondo.

Per quanto riguarda le RAM invece abbiamo i moduli DDR4 da 3200 MHz per laptop nei vari tagli da 8 GB a 32 GB, vendute singolarmente o a coppia, con prezzi che variano dai 34.99 $ ai 99,99 $. Per chi invece dispone di una configurazione più recente, Sabrent ha messo in offerta anche i moduli DDR5 da 4800 MHz nei tagli da 16 GB e 32 GB sia per i laptop che per i PC desktop.

Se invece siete alla ricerca di una nuova scheda di memoria, Sabrent ci propone la Rocket V90 SD UHS-II nei tagli che da 128 GB a 512 GB. Queste sono ideali per registrare video in 4K, 6K e 8K grazie a una velocità di lettura fino a 280 Mbps e una di scrittura pari a un massimo di 250 Mbps.

Questi erano solo alcuni dei prodotti interessati dalle offerte End of Year. Per maggiori informazioni a riguardo vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’iniziativa. Vi ricordiamo che queste offerte saranno valide fino alla fine di quest’anno e saranno applicate direttamente al momento dell’acquisto. Non preoccupatevi quindi se i prezzi nelle pagine ufficiali non corrispondono a quelli elencati. Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!