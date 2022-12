GIGABYTE è la protagonista di ben 10 record mondiali di overclocking infranti, grazie alla nuova AORUS TACHYON Z790

Realizzare un ottima scheda madre dal punto di vista di performance pure, non è “roba” facile, in quanto bisogna cercare il giusto equilibrio tra sezione VRM e, condensatori, giusta distribuzione di potenza, e voltaggi di base, riuscire a realizzare un ottima scheda madre, ed anche volta all’overclocking, è solo per pochi, e di sicuro, GIGABYTE ha fatto delsuo meglio con la nuova AORUS TACHYON Chipset Z790.

Si tratta della top gamma della linea AORUS, e si propone l’obiettivo di entrare tra le migliori schede madri sul mercato, offre decisamente il meglio, per chi cerca il meglio. Soprattutto, per accompagnare CPU molto impegnative da un punto di vista prestazionale.

GIGABYTE: 10 record di overclock grazie ad AORUS TACHYON Z790

16 GFP (Global First Place) e 9 HFP (Hardware First Place). Questi i punteggi massimi testimoniano l’estrema potenza dell’O.C. di questo nuovo gioiello di casa GIGABYTE. La scheda madre da overclock Z790 AORUS TACHYON insieme agli ultimi processori Intel Core di 13a generazione ha infranto 10 record mondiali di O.C., tra cui gli impegnativi PCMark 7, 3D Mark, oltre a 16 GFP (Global First Place) di test di categoria individuale con diversi numeri di core, e ha ottenuto 9 HFP (Hardware First Place).

Si tratta del l record più alto in termini di ID CPU specifici rispetto al numero di core. Progettata da overclocker di fama mondiale, GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON racchiude caratteristiche esclusive per gli overclocker con componenti di altissima qualità per poter diventare la scheda madre da sogno per gli overclocker e che offre prestazioni O.C. senza pari, con un’interfaccia più amichevole e ponderata, confermando il suo ruolo di leader tra le schede madri Z790 O.C.

E queste sono invece le parole di Jackson Hsu, Direttore della Channel Solutions Product Development Division di GIGABYTE.

È stimolante il fatto che la Z790 AORUS TACHYON abbia battuto 10 record mondiali di overclocking e più di 20 punteggi diversi di overclocking, il che non solo dimostra la grande forza di GIGABYTE nel campo della Ricerca e Sviluppo, ma anche la propria dedizione nel fornire schede madri O.C formidabili. Crediamo che questo sia solo l’inizio e che la Z790 AORUS TACHYON continuerà a sfornare prestazioni e record di overclock superiori. Non vediamo l’ora di vedere un numero sempre maggiore di overclocker di tutto il mondo utilizzare questa scheda madre per battere tanti altri record mondiali!

Spendendo invece due parole tecniche sulla nuova “bestia” da OC, c’è da dire che la nuova GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON è progettata da noti overclocker esclusivamente per l’overclock, ovviamente poi nulla vieta al consumatore non Overclocker di utilizzarla ed acquistarla. Ma, la consistenza offerta dalla durabilità e dalla stabilità ampiamente riconosciute di GIGABYTE, la Z790 AORUS TACHYON offre una gestione completa dell’energia grazie al suo design avanzato di alimentazione diretta VRM con matrice di condensatori al tantalio, con una migliore risposta ai transienti e minori interferenze meccaniche per migliorare la stabilità dell’alimentazione e dell’overclocking.

Lo Shielded Memory Routing poi, le DIMM di memoria SMD con l’impostazione completa del BIOS per l’overclocking della memoria DDR5 permettono di migliorare la stabilità dell’overclocking, peculiarità principale per il quale andrebbe scelta. Inoltre, il design termico con copertura totale dell’area MOS migliora significativamente la dissipazione del calore per stabilizzare il funzionamento del VRM a basse temperature. In più, il kit di overclock integrato nella scheda madre fornisce tasti di scelta rapida, interruttori a levetta e funzioni di rilevamento della tensione che molti overclocker utilizzano per la regolazione dell’overclocking. Ciò consente un’ottimizzazione più comoda per gli overclocker, che possono superare ogni limite con facilità. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.