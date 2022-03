Scopriamo insieme, in questa guida, la lista trofei completa di Shadow Warrior 3, il nuovo capitolo del franchise a base di gore e sangue uscito proprio ieri, 1 marzo, su PC e console

Finalmente ci siamo: marzo è iniziato, e con il nuovo mese sono arrivati anche i primi titoli di un certo rilievo in quello che sarà, a tutti gli effetti, un periodo densissimo di uscite. Ieri, 1 marzo, ad esempio è arrivato sul mercato Shadow Warrior 3, sviluppato da Flying Wild Hog ed edito da Devolver Digital, su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco, disponibile sin dal day one su PlayStation Now, è uno sparatutto in prima persona a base di gore e sangue volutamente ispirato a DOOM nelle meccaniche, ma con un fare molto più caciarone (ancora di più, diciamo) e goliardico. In concomitanza con l’uscita ne è stata ovviamente svelata anche la lista trofei, che vediamo insieme in questa guida dedicata.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Shadow Warrior 3 consta di 39 statuette totali, di cui 26 di bronzo, 8 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. La lista sarà completamente in inglese, perché il titolo non è stato adattato in lingua italiana. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Shadow Warrior 3. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Shadow Warrior 3: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

The End of the World : Complete “The Dragon’s Back”

: Complete “The Dragon’s Back” Let Me In! LET ME IN! : Complete “Way to Motoko”

: Complete “Way to Motoko” Down the Raccoon Hole : Complete “Motoko’s Thunderdome”

: Complete “Motoko’s Thunderdome” Damn, That’s a Big Dam : Complete “That Damn Dam”

: Complete “That Damn Dam” Lo Wang, First of His Name : Complete “Walking on Eggshells”

: Complete “Walking on Eggshells” I Don’t Have Friends, I Got Egg : Complete “Egg Express”

: Complete “Egg Express” Big-Laser-Gun-10000 : Complete “Doomsday Device”

: Complete “Doomsday Device” Lookin For That Special Someone : Complete “Wayfarer’s Forest”

: Complete “Wayfarer’s Forest” Ski Pass : Complete “The Fast and the Furry”

: Complete “The Fast and the Furry” Shiny! What Does It Do? : Obtain your first upgrade

: Obtain your first upgrade Surgeon : Perform Finisher 15 times

: Perform Finisher 15 times Show Me What You’re Made Of : Obtain all Gore Tool types

: Obtain all Gore Tool types Acupuncture: Put 50 enemies on spikes

La seconda parte dei trofei di bronzo | Shadow Warrior 3: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Cool Guys Don’t Look at Explosions : Explode 50 explodables

: Explode 50 explodables Don’t Come Closer : Kill 200 enemies

: Kill 200 enemies -273 Kelvin : Freeze 75 enemies

: Freeze 75 enemies Caution! Watch Your Head : Obtain the “Brain Tonic” Gore Tool from Shogai

: Obtain the “Brain Tonic” Gore Tool from Shogai A Cold Day in Hell : Obtain the “Brain Freeze” Gore Tool from Kugutsu

: Obtain the “Brain Freeze” Gore Tool from Kugutsu Stop! Hammertime! : Obtain the “Equalizer” Gore Tool from Oni Hanma

: Obtain the “Equalizer” Gore Tool from Oni Hanma Disco Inferno : Obtain the “Disco Grenade” Gore Tool from Laser Shogun

: Obtain the “Disco Grenade” Gore Tool from Laser Shogun Anyone Has a Corkscrew? : Obtain the “Penetrator” Gore Tool from Mogura

: Obtain the “Penetrator” Gore Tool from Mogura Eye See You! : Obtain the “Seeking Eye” Gore Tool from Seeking Shokera

: Obtain the “Seeking Eye” Gore Tool from Seeking Shokera New Year Has Come Early : Obtain the “Swarm Launcher” Gore Tool from Slinky Jakku

: Obtain the “Swarm Launcher” Gore Tool from Slinky Jakku Your Sword is Mine! : Obtain the “Blade of Hattori” Gore Tool from Hattori

: Obtain the “Blade of Hattori” Gore Tool from Hattori What You’re Cooking Here? : Obtain the “Hungry, Hungry Heart” Gore Tool from Chef Oboru Guruma

: Obtain the “Hungry, Hungry Heart” Gore Tool from Chef Oboru Guruma Size Does Matter: Obtain the “Double Trouble” Gore Tool from Gassy Obariyon

I trofei d’argento | Shadow Warrior 3: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Inside Out : Complete “Midnight Snack”

: Complete “Midnight Snack” I’m Something of a Gunsmith Myself : Fully upgrade a ranged weapon

: Fully upgrade a ranged weapon Master Smith Would Be Proud : Fully upgrade the katana

: Fully upgrade the katana Awake Your Inner Wang : Fully upgrade one character skill branch

: Fully upgrade one character skill branch Executioner : Perform Finisher 100 times

: Perform Finisher 100 times Samurai : Kill 100 enemies with the katana

: Kill 100 enemies with the katana Set the World on Fire : Set 25 enemies on fire

: Set 25 enemies on fire Baddies Go ‘BZZZZZ’: Electrocute 50 enemies (without Motoko’s help)

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Shadow Warrior 3: ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i tre trofei d’oro:

Dragon Slayer : Complete “Intestinal Inspector”

: Complete “Intestinal Inspector” Coaching Is Overrated : Obtain all upgrades

: Obtain all upgrades Gore Master : Kill 100 enemies with Gore Weapons

: Kill 100 enemies with Gore Weapons It’s Dangerous Out There: Kill 150 enemies with environmental hazards

\

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Shadow Warrior 3:

My Precious!: Collect all Trophies

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Shadow Warrior 3. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Flying Wild Hog qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!