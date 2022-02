Come sbloccare uno smartphone Android se avete dimenticato la password

In questo articolo come sbloccare un telefono Android se avete dimenticato la password o il PIN di accesso. Si tratta di una guida particolarmente utile per i più sbadati o semplicemente per riesumare un vecchio smartphone lasciato nel cassetto

Vi è mai capitato di dimenticare la password del vostro smartphone Android? Se usate il telefono tutti i giorni è improbabile, tuttavia può succedere al persone più sbadate. Più probabile è non ricordare la password di uno smartphone Android dimenticato nel cassetto e ri-acceso perché quello nuovo si è rotto. Ma può succedere anche a chi utilizza più di un telefono contemporaneamente, magari per lavoro. In questa guida vedremo come recuperare la password in modo semplice.

Sbloccare uno smartphone Android: i metodi

Ormai gli smartphone contengono una quantità di dati sensibili immensa. Non solo le nostre foto e massaggi, ma anche i nostri conti in banca e le mail che possono contenere documenti importanti. Le aziende che producono telefoni quindi si sono adoperate per sviluppare dei metodi per accedere agli smartphone in modo rapido e sicuro allo stesso tempo. Oggi sicuramente la tecnologia più diffusa su smartphone Android è quella basata sull’impronta digitale. Poco tempo fa i telefoni avevano un sensore dedicato per l’impronta digitale, tuttavia oggi è sempre più comune avere un sensore integrato sotto il display anche nella fascia bassa. Alcuni modelli possono vantare l’accesso tramite riconoscimento del volto. Questi metodi, seppur in costante evoluzione possono a volte fallire. Pensate se utilizzate i guanti o indossate gli occhiali da sole.

Quindi, la cara e vecchia password di accesso è sempre obbligatoria perché è una scappatoia che funziona sempre e garantisce un ottimo livello di sicurezza. Può essere un PIN numerico, una password alfanumerico o una sequenza di swipe. Ma l’idea di base non cambia. Tuttavia, specialmente se ci siamo abituati ad utilizzare sensori biometrici per sbloccare il nostro smartphone Android, non è così raro dimenticare la propria password.

Recuperare la password

Ma come possiamo fare a sbloccare il nostro telefono Android senza la password? Ci sono diversi modi. Con Android 4.4 è stata introdotta la possibilità di recuperare la password tramite Gestione Dispositivi Android. Dopo aver sbagliato la password, basterà cliccare sul “Password dimenticata” ed accedere al proprio account Google per reimpostarla. Semplice. Ma spostiamo solo il problema: vi ricordare la password del vostro account Google?

Un’altra possibilità è utilizzare l’opzione “Trova il mio telefono” che consente di resettare da remoto il proprio smartphone. Questo passaggio però deve essere abilitato in precedenza e ovviamente vi farà perdere tutti i dati. Tanto vale fare un hard reset con la classica combinazione di tasti. Meno fatica.

Se masticate un po’ di programmazione, potete usare Android Debug Bridge. Si tratta di uno strumento che consente di accedere al proprio smartphone utilizzando il terminale del vostro PC. Il comando è “adb shell rm /data/system/gesture.key“. Tuttavia se non siete esperti, vi sconsigliamo di seguire questa strada perché rischiate di fare danni. Inoltre anche in questo caso il debug via USB va abilitato preventivamente.

Sbloccare uno smartphone Android: usiamo Tenorshare 4uKey per Android

Trai metodo elencati, usare Tenorshare 4uKey per Android è quello più semplice e completo per sbloccare il proprio telefono Android. Non vi farà perdere alcun dato, ha una interfaccia grafica semplicissima ed intuitiva e richiede pochissimi passaggi. Tenorshare 4uKey per Android riesce a bypassare PIN, password alfanumeriche o pattern di swipe senza alcun problema. Vediamo i passaggi uno per uno:

Scaricare, installare e avviare lo strumento sul proprio computer, scegliere la funzione “Rimuovi Blocco Schermo” e collega lo smartphone via USB; Ora appariranno alcune note. Dopo aver controllato le note, si può cliccare su “Avvia” per rimuovere la schermata di blocco; Ora la procedure è interamente guidata, basterà seguire le indicazione mostrate alle lettera; Dopo alcuni minuti, il processo di rimozione sarà completo.



Si tratta davvero di una procedura semplice ed immediata che chiunque può seguire, perfetta anche per sbloccare smartphone Huawei. Non serve esperienza pregressa. Se avete dimenticato la password del vostro smartphone Android perché non lo usate da un po’ di tempo e siete semplicemente sbadati, Tenorshare 4uKey per Android è la soluzione ideale. Il costo della licenza parte da 35,99 euro e consente di sbloccare fino a 5 dispositivi con lo stesso PC. Comunque è previsto un periodo di prova di 30 giorni che vi consentirà di ottenere un reso. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!