Nintendo: domani, 9 febbraio, un nuovo direct!

Nintendo ha annunciato un nuovo direct in programma per domani, mercoledì 9 febbraio. Scopriamo insieme l’orario e il tema di questo evento targato Grande N

Il mese di febbraio, in termini videoludici, si conferma sempre più interessante. Dopo l’uscita di titoli molto attesi come Dying Light 2 e SIFU, in attesa di giochi molto importanti, come l’esclusiva Sony: Horizon Forbidden West e l’attesissimo Elden Ring, ad aggiungere ulteriore carne al fuoco ci ha pensato l’azienda di Kyoto. Nintendo ha infatti annunciato un nuovo direct per domani, giovedì 9 febbraio.

Nintendo: orario e tema del direct del 9 febbraio!

Come detto poc’anzi, Nintendo ha annunciato un nuovo direct che si terrà domani 9 febbraio alle 23:00 (ora italiana). Si inverte, dunque, un trend che aveva caratterizzato le ultimissime presentazioni Nintendo che si erano tenuto nel pomeriggio (sempre ora italiana). Questa volta ci toccherà attendere le 23:00 e farci accompagnare, nella notte, da 40 minuti di annunci e presentazioni. Ecco il tweet con cui la Grande N ha annunciato questo evento:

Sintonizzati alle 23:00 del 09/02 per un #NintendoDirect di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo nella prima metà del 2022. Appuntamento qui 🎥: https://t.co/J5Z7TMOEio pic.twitter.com/DYlBBgx1D1 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 8, 2022

Un direct, quello di domani, che si concentrerà su quelli che sono i giochi in arrivo nella prima metà di questo 2022. A partire, con ogni probabilità da Kirby and The Forgotten Land, in uscita il prossimo 25 marzo. Attese poi, chiaramente, novità sul sequel di Zelda Breath of the Wild e tutte le altre esclusive targate proprio Nintendo. Fateci sapere se seguirete il direct in diretta e se avete grosse aspettative a riguardo con un commento nell’apposita sezione.

