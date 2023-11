Black Friday Philips: super offerte sui monitor per l’home office e il gaming

Arriva il Black Friday e ripartono le offerte Philips su una vasta gamma di monitor per l’home office e il gaming multi livello a prezzi imperdibili

Il periodo del Black Friday offre un’opportunità imperdibile per risparmiare considerevolmente, specialmente su prodotti raramente scontati come l‘elettronica. Le offerte del Black Friday non solo consentono di risparmiare ma rappresentano anche un’occasione ideale per prepararsi alle festività con anticipo, acquistando regali per i propri cari. Philips Monitors ha deciso di partecipare a questa iniziativa offrendo promozionisu una vasta gamma di prodotti. Sia per gli appassionati di gaming che per coloro che cercano soluzioni di produttività multi-tasking di alta qualità.

Black Friday con Philips: monitor Evnia 27M1C5200W

Il monitor Evnia 27M1C5200W è progettato appositamente per il gaming ad alta intensità. Con display da 27″, Adaptive-Sync, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un basso input lag e un MRPT di 0,5. Questo monitor offre un’esperienza di gioco senza intoppi, perfetta per i giochi più impegnativi e orientati all’azione. La qualità visiva è altrettanto eccezionale, grazie all’elevato contrasto e alla tecnologia SmartImage HDR che garantiscono immagini mozzafiato e un’immersione completa nell’azione.

Per i giocatori di livello intermedio-ed esperto la scelta giusta è il Evnia 27M1N5500ZA. Il modello Evnia 27M1N5500ZA è dotato di un pannello Nano IPS da 27″ con una copertura del 98% di DCI-P3. Offre immagini dettagliate con contrasto profondo. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta rapido GtG fino a 1 ms assicurano un gameplay fluido e coinvolgente. La compatibilità con G-Sync e AMD FreeSync Premium, insieme al basso input lag, contribuisce a eliminare lo screen tearing e lo stuttering.

Il modello Evnia 24M1N3200ZS è la scelta perfetta per i principianti che desiderano migliorare la loro esperienza di gioco. Dispone di un display IPS FHD da 24″, AMD FreeSync Premium, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms MPRT. Offre giochi fluidi e nitidi. Il design senza cornice e la tecnologia Ultra Wide-Color garantiscono un’esperienza visiva coinvolgente.

Non solo gaming

La linea di monitor Philips V7 è progettata per chi cerca una soluzione completa e multitasking per casa. I modelli Philips 243V7QDSB e 273V7QDSB offrono immagini chiare e dettagliate con tecnologie come SmartContrast e SmartImage. Oltre a proteggere la vista con Flicker-free, modalità LowBlue e Easy Read. Il Philips 275V8LA, della linea V8, offre una risoluzione QHD, una visione oltre i limiti e funzioni essenziali per soddisfare le esigenze quotidiane delle famiglie.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte sui monitor Philips per il Black Friday? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).