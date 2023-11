Black Friday: i prodotti in offerta di Yeedi Robot!

Scopriamo in questo articolo alcuni dei prodotti di Yeedi Robot in offerta per il Black Friday: siete alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere? Forse questi sono i prodotti che fanno per voi

La settimana del Black Friday è finalmente online e tantissime sono le aziende che si stanno muovendo per mettere i propri migliori prodotti in offerta. Fra queste troviamo anche Yeedi, azienda leader del mercato nata nel 2019 con l’obiettivo di perseguire l’obiettivo di semplificare la vita, piuttosto che l’innovazione tecnologica più sfrenata, in termini di robot aspirapolveri. In occasione del Black Friday, l’azienda ha deciso di mettere in sconto, sia su Amazon sia su eBay, diversi suoi prodotti: li vediamo insieme in questo articolo. Tutti i prodotti saranno in sconto dal 17 al 27 novembre.

I cinque prodotti di yeedi più interessanti in offerta per il Black Friday 2023

Prodotto: yeedi Cube Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione di Pulizia Multi-Funzione Link Amazon: clicca qui Link eBay: clicca qui

Prezzo di listino: 699.99€

Prezzo in sconto: 529.99€ (-25%)

Dal prezzo potete vedere benissimo che si tratta di un prodotto top di gamma. Il vero robot aspirapolvere che offre una pulizia automatica, con funzioni di svuotamento e asciugatura in una soluzione completa. Presente anche una funzione di sollevamento automatico della piastra tergicristallo di 8mm per la perfetta pulizia di tutti i pavimenti, sia duri che piastrellati o in marmo.

Prodotto: yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Link Amazon: clicca qui Link eBay: clicca qui

Prezzo di listino: 279.99€

Prezzo in sconto: 159.99€ (-43%)

Con una batteria da 5200mAh che garantisce fino a 200 minuti di autonomia, lo yeedi vac Max ha una potenza aspirante da 3000Pa, che riesce ad aspirare accuratamente peli di animali domestici, briciole e tutte le tipologie di sporco. Ideale per le case con animali domestici e per la pulizia di moquette, legno e piastrelle.

Prodotto: yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante Link Amazon: clicca qui Link eBay: clicca qui

Prezzo di listino: 399.99€

Prezzo in sconto: 239.99€ (-40%)

Il vac 2 pro ha un sistema di pulizia oscillante unico e una potenza di aspirazione di 3000 Pa ed è in grado di eliminare efficacemente le macchie più ostinate. Con il sistema di rilevamento ed elusione, inoltre, non dovrete più preoccuparvi del robot che va a sbattere contro i mobili a casa: grazie ad un sistema di elusione 3D, la macchina è in grado di evitare gli oggetti, gli animali domestici e qualsiasi cosa ostacoli il suo percorso.

Prodotto: yeedi vac station Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione di Svuotamento Automatico Link Amazon: clicca qui Link eBay: clicca qui

Prezzo di listino: 329.99€

Prezzo in sconto: 299.99€ (-9%)

Dotato di stazione autosvuotante che smaltirà automaticamente lo sporco nel contenitore della polvere dello yeedi vac station per un periodo di 60 giorni, anche questo robot ha una potenza di aspirazione di 3000 Pa che garantisce un forte assorbimento di qualsiasi tipo di sporco. Dalle briciole ai peli di animali domestici a tutte le impurità pentrate in casa vostra.

Prodotto: yeedi vac 2, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Rilevamento 3D degli Ostacoli Link Amazon: clicca qui

Prezzo di listino: 349.99€

Prezzo in sconto: 179.99€ (-49%)

Lo sconto maggiore per questo Black Friday 2023 yeedi lo applica al vac 2, il robot aspirapolvere e lavapavimento 2 in 1. Con un sistema di pulizia intelligente, aspira e pulisce contemporaneamente per rimuovere le macchie ostinate da pavimenti in legno, piastrelle o laminato ed aspirare lo sporco da tappeti e pavimenti. Anche questa macchina è dotata del sistema di Rilevamento 3D degli ostacoli!

Buon Black Friday!

E questi erano i cinque prodotti più interessanti che yeedi ha messo in offerta per questo Black Friday 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui sulle pagine di tuttotek.it!