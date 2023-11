Black Friday 2023: le migliori offerte sui prodotti Ecovacs!

In occasione del Black Friday 2023, anche Ecovacs ha lanciato una lunga lista di promozioni sui suoi prodotti di punta: ecco i dettagli

Parte proprio oggi la settimana più spendacciona dell’anno. Sebbene il Black Friday sia fissato per venerdì prossimo, 24 novembre, le offerte e gli sconti come ogni anno partono almeno una settimana prima. Ed è quindi da oggi, 17 novembre, che tantissime aziende lanciano promozioni sui propri prodotti di punta, recuperabili ad un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto al resto dell’anno. Non fa eccezione Ecovacs, azienda leader nella produzione di robot aspirapolvere e lavapavimenti domestici, che ha messo in offerta molti dei suoi prodotti top di gamma direttamente su Amazon. In questo articolo ve ne vogliamo consigliare alcuni, scopriamoli insieme!

X2 OMNI

L’Ecovacs DEEBOT X2 OMNI è un robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione di svuotamento e lavaggio automatico. Dal design sottile a forma quadrata, il robot offre una pulizia completa e accurata, tutto su misura per le esigenze quotidiane di ciascuno di noi. Il design ribassato gli consente di poter scivolare con facilità sotto divani, letti e mobili particolarmente bassi, andando dunque a pulire anche le aree dove è più facile si annidi lo sporco. Il mocio è invece dotato di un sistema di sollevamento intelligente, che gli permette di sollevarsi di 15 mm quando sta attraversando un tappeto o una zona pulita. In occasione del Black Friday, trovate l’X2 OMNI ad un prezzo ribassato del 29% su Amazon, cliccate qui per le info!

Prezzo iniziale : 1399.00 €

: 1399.00 € Prezzo scontato : 999.00 €

: 999.00 € Sconto : 29%

: 29% Periodo: 17-27 Novembre

T20 OMNI

L’Ecovacs DEEBOT T20 OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione svuotapolvere e pulizia. Il lavaggio dei panni in questa soluzione è ad acqua calda. Questo robot vanta una discreta potenza di aspirazione di 6000Pa, che gli consente di offrire un’esperienza di pulizia profonda perfino nelle zone più anguste di casa. Anche il T20 OMNI offre una funzione di sollevamento intelligente del panno di lavaggio che, tramite l’utilizzo di ultrasuoni, riesce a riconoscere moquette e tappeti ed evita così di imbrattarli col mocio bagnato. Su Amazon, in occasione del Black Friday, lo trovate scontato del 22%, cliccate qui per le info!

Prezzo iniziale : 1099.00 €

: 1099.00 € Prezzo scontato : 699.00 €

: 699.00 € Sconto : 36%

: 36% Periodo: 17-27 Novembre

T20e OMNI

L’Ecovacs DEEBOT T20e OMNI offre un’esperienza piuttosto simile al modello di cui sopra, ma in questo caso il lavaggio automatico dei panni non è effettuato con acqua calda, bensì con acqua fredda. Per il resto, le due macchine sono praticamente similari: 6000Pa di potenza per un’aspirazione precisa e metodica, sistema di sollevamento automatico del mocio nel caso si incontrino tappeti e moquette, 3L di sacchetto per la polvere e tecnologia True Detect 3D per il rilevamento degli ostacoli. Anche il T20e OMNI ha ricevuto un sconto per il Black Friday su Amazon, lo trovate qui!

Prezzo iniziale : 799.00 €

: 799.00 € Prezzo scontato : 599.00 €

: 599.00 € Sconto : 25%

: 25% Periodo: 17-27 Novembre

W1PRO

Infine, l’Ecovacs Winbot W1PRO è il robot lavavetri per la pulizia delle finestre e delle vetrate targato Ecovacs. Con una potenza di aspirazione di 2800Pa gli consente di aderire bene alla finestra in qualsiasi momento, ma anche di pulire fermamente ogni angolo del vetro. Il W1PRO pulisce bene, rapidamente e senza soluzione di continuità su un percorso determinato dalla macchina stessa che gli consente di ottenere risultati veramente efficienti in massima sicurezza. Per il Black Friday lo trovate scontato del 15% su Amazon, cliccate qui per le info!

Prezzo Iniziale : 399.00 €

: 399.00 € Prezzo Scontato : 349.00 €

: 349.00 € Sconto : 13%

: 13% Periodo: 17-27 Novembre

