In questo articolo vi parleremo di alcuni dei migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween per dare la giusta atmosfera alla serata

Ormai manca davvero poco all’arrivo di Halloween, la festività più amata da tutti i fan dell’horror. Di sicuro ci sono tanti modi per passare la vigilia di Ognissanti divertendosi ma, se siete dei videogiocatori, allora di sicuro vorrete passare la serata a giocare. Se però non sapete che videogiochi giocare, in questo articolo potrete trovare alcuni dei migliori titoli gratis per dare la giusta atmosfera alla notte di Halloween.

Doki Doki Literature Club! | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Per prima cosa vogliamo iniziare il nostro articolo con un titolo che di sicuro non ha bisogno di troppe presentazioni: Doki Doki Literature Club! Questa visual novel vi metterà nei panni di uno studente giapponese che, a causa delle pressioni della sua amica d’infanzia, finirà con l’unirsi ad un club di letteratura composto da sole ragazze.

Il protagonista sfrutterà quest’occasione per cercare di avvicinarsi alle altre studentesse, ma durante la permanenza nel club inizieranno a capitargli degli eventi davvero molto inquietanti. Infatti, nonostante all’apparenza sia un gioco carino e colorato, Doki Doki Literature Club! è un titolo pieno di scene disturbanti che lo rendono perfetto per la notte di Halloween.

BloodbornePSX | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Se siete degli amanti dei titoli rétro e cercate qualcosa di dark ma non propriamente horror, allora BloodbornePSX è quello che fa per voi. Questo demake fan made vi permetterà di giocare ad uno dei migliori titoli targati FromSoftware come se fosse stato pubblicato per la prima PlayStation.

Con BloodbornePSX potrete esplorare una versione rivisitata di Yharnam Centrale e osservare la splendida ambientazione del luogo sotto una veste del tutto nuova. Se siete interessati al gioco potete scaricalo gratuitamente dalla pagina ufficiale presente sul sito itch.io.

Spooky’s Jump Scare Mansion | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Un altro titolo molto famoso che potrà aiutarvi a passare alla grande la notte di Halloween è Spooky’s Jump Scare Mansion. Questo gioco gratuito vi permetterà di esplorare una casa infestata che presenta oltre mille stanze ricche di jumpscare e situazioni inquietanti. Anche questo titolo all’apparenza può sembrare molto carino e innocente, ma in certi casi potrebbe riuscire a strapparvi più di un semplice sussulto.

How Fish is Made | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Se per Halloween volete giocare a qualcosa fuori dall’ordinario, allora vi consigliamo di dare un’occhiata ad How Fish is Made. Questo gioco horror a dir poco eccentrico vi metterà nei panni di un pesce che si trova all’interno di un misterioso macchinario insieme ad altri suoi simili.

All’interno di questa trappola metallica il vostro protagonista acquatico sarà portato a compiere delle scelte molto significative e avrà la possibilità di interagire con le altre creature marine che abitano il luogo. Di sicuro How Fish is Made non è un horror nel senso tradizionale del termine ma, grazie al suo particolare stile artistico e alle tematiche trattate, è comunque in grado di trasmettere una certa ansia per tutta la sua durata.

Poppy Playtime | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Poppy Playtime è sicuramente un altro titolo che non ha bisogno di presentazioni. In questa avventura horror in prima persona vi troverete all’interno di una fabbrica abbandonata piena di giocattoli assassini e per riuscire a scappare dovrete cercare di risolvere i contorti enigmi disseminati per tutta la struttura grazie all’aiuto del GrabPack, un particolare zaino munito di braccia estendibili. Il gioco è diviso in capitoli acquistabili singolarmente, ma il primo è completamente gratuito e potrete finirlo facilmente in una sola notte.

Invitationem | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Invitationem è una breve avventura punta e clicca in prima persona che potrete giocare direttamente dal vostro browser su itch.io. In questo titolo vestirete i panni di un ragazzo sfortunato che, a causa di un guasto della sua auto, finirà con l’avventurarsi all’interno di una casa davvero inquietante. Il titolo è tanto classico quanto breve, ma riesce comunque a coinvolgere il giocatore grazie ad una buona atmosfera e all’assenza di banali jumpscare.

Ginko | I migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween

Ginko è un breve horror creato da un gruppo di studenti americani. Il titolo si ispira al folklore dell’Asia dell’est e questo contribuisce a creare un’atmosfera unica che difficilmente si trova in altri titoli. Quello che però contraddistingue maggiormente Ginko dagli altri horror è il suo gameplay.

Per andare avanti nel gioco infatti dovrete sfruttare il vostro ago magico per cucire insieme diverse parti dello scenario. Anche questo titolo è davvero molto breve e si presta perfettamente ad essere iniziato e completato in una sola sessione.

Pronti a una notte di paura

Qui si conclude il nostro articolo sui migliori videogiochi gratis da giocare ad Halloween. In questa guida abbiamo inserito diversi giochi molto noti, ma abbiamo anche scelto di parlarvi di alcuni titoli più piccoli e oscuri che speriamo abbiate voglia di provare.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.