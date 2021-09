Dal 15 settembre, il menù di Flower Burger si arricchisce dell’Hot Wheels Burger, un burger dal tocco piccante per riscaldare l’autunno

Hot Wheels è il brand #1 quando si parla di veicoli, un marchio molto amato da oltre 50 anni. Le macchinine offrono una modalità di gioco intuitiva che ha contribuito al grande successo del brand: il suo impegno è quello di nutrire il “Challenger Spirit”, ovvero lo spirito di sfida innato in ogni bambino, per incoraggiarli a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo. Grazie a alle incredibili macchinine fiammeggianti e alle piste e playset da capogiro, i bambini, e non solo, possono vivere in prima persona sfide temerarie e adrenaliniche su (mini)quattroruote.

Per Hot Wheels le sfide, che il marchio offre attraverso le gare, la sperimentazione e la creatività, aiutano i bambini a sviluppare le capacità e la fiducia di cui hanno bisogno per affrontare il mondo. Molto più di un giocattolo, il brand è ormai un marchio di lifestyle, che ora arriva anche nel food.

Da Flower Burger è arrivato il burger di Hot Wheels!

Flower Burger, la prima veganburgheria nata in Italia nel 2015 e presente oggi in 18 store tra Italia, Europa, UK e USA, ha accettato la sfida con entusiasmo e ha realizzato in esclusiva per Hot Wheels un burger 100% vegetale, reinterpretato attraverso una ricetta unica, fatta esclusivamente con ingredienti di qualità, senza rinunciare al colore. Il pane, rosso come le fiamme di Hot Wheels, è realizzato con la paprika e l’estratto di barbabietola. E se si parla di fiamme, non poteva mancare un tocco spicy in questo speciale burger: il patty di ceci è arricchito infatti dalla presenza di piccanti jalapenos, una tartare di cipolle di Tropea e una salsa super hot!

L’esclusivo burger nato da questa collaborazione sarà disponibile in tutti i Flower Burger d’Italia dal 15 settembre fino al 15 novembre in store e tramite delivery, utilizzando l’official Flower Burger App o attraverso le piattaforme di food delivery presenti sul territorio. Chi ordinerà l’Hot Wheels Burger non rimarrà stupito solo dall’incredibile sapore firmato Flower Burger, ma anche da un’altra sorpresa: una macchinina Hot Wheels in omaggio per ogni Hot Wheels Menù acquistato, così che tutti possano tornare col pensiero agli spensierati giochi dell’infanzia!

