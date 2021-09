Nintendo Switch: finalmente disponibile il supporto ai dispositivi audio bluetooth!

Nelle scorse ore è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento di Nintendo Switch che ha finalmente reso disponibile il supporto ai dispositivi audio Bluetooth

In vista dell’arrivo del nuovo modello OLED, Nintendo ha recentemente deciso per un taglio di prezzo della versione base di Nintendo Switch. Una mossa non tipica dell’azienda, questo è certo, ma piuttosto prevedibile considerando che altrimenti i due modelli si sarebbero discostati troppo poco in termini di spesa. Nelle scorse ore, inoltre, la grande N ha anche reso disponibile il nuovo aggiornamento software della sua console ibrida, che apporta numerose novità di cui una veramente molto attesa da tutti i possessori. L’avete già potuta leggere nel titolo, quindi vediamo insieme i dettagli del nuovo aggiornamento software 13.0.0.

La novità di cui tutti parlano è la possibilità di collegare alla console i dispositivi audio Bluetooth. Finalmente, oseremmo dire, considerando che era rimasta praticamente solo Nintendo Switch a non avere questa feature. Il collegamento però potrà avvenire con delle limitazioni, esplicitate egregiamente dalla pagina di supporto di Nintendo. Innanzitutto, sarà possibile collegare un solo dispositivo audio per volta, anche se sarà possibile salvare la sincronizzazione di 10 dispositivi audio diversi. In base al device utilizzato, potrebbero esserci dei fenomeni di latenza di audio e non è possibile utilizzare i microfoni incorporati nei dispositivi bluetooth in utilizzo.

È disponibile un nuovo aggiornamento per #NintendoSwitch, che introduce la possibilità di utilizzare dispositivi audio Bluetooth. Per maggiori informazioni, incluse alcune limitazioni, visita la pagina del Servizio al consumatore: https://t.co/bcjZiMRTA1 pic.twitter.com/bwhtazyRHO — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 15, 2021

I dispositivi audio Bluetooth arrivano anche su Nintendo Switch!

Inoltre, mentre si utilizza un dispositivo audio Bluetooth sarà possibile collegare al massimo due controller diversi alla console. Infine, ed è la cosa forse meno entusiasmante, non sarà possibile utilizzare cuffie e auricolari senza fili quando affronteremo partite in multiplayer wireless locali: il sistema disconnetterà automaticamente il dispositivo. Peccato. Sulle varie pagine di supporto di Nintendo vengono esplicitati tutti i passi per connettere, disconnettere e riconnettere i dispositivi audio bluetooth, vi rimandiamo a quelle per ulteriori informazioni.

Insomma, arriva l’audio Bluetooth anche su Nintendo Switch, finalmente. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!