Deathloop: come aprire le porte chiuse governate dai sistemi di sicurezza

Una veloce guida dedicata a Deathloop su come aprire le porte chiuse dai sistemi di sicurezza all’interno del gioco

Da pochi giorni è disponibile in esclusiva console PS5 e anche su PC Deathloop, il nuovo gioco creato da Arkane Studios, già autori di grandi titoli come Dishonored e Prey, con cui lo stesso Deathloop ha molti punti in comune. Le mappe all’interno del nuovo titolo sono molto vaste e piene di segreti e misteri, e ovviamente non mancano diverse porte chiuse e sistemi di sicurezza che tenteranno di impedirci l’accesso ai segreti dell’isola di Blackreef. In questa guida dedicata a Deathloop vi spiegheremo i metodi principali su come aprire le porte chiuse governate da sistemi di sicurezza molto fastidiosi per il nostro protagonista Colt.

Deathloop è un titolo che ha diversi metodi d’approccio che si adattano allo stile prediletto dai giocatori. Si potrà sia andare avanti alla Rambo, sparando all’impazzata e usando i poteri speciali delle Tavolette presenti nel gioco, che affrontare ogni missione in maniera stealth, diventando invisibili senza dover uccidere nessuno se non gli otto bersagli designati che serviranno a interrompere il loop da cui Colt deve fuggire.

Deathloop: come aprire le porte chiuse dai sistemi di sicurezza? I metodi migliori

All’interno di Deathloop vi ritroverete di fronte innumerevoli porte, alcune facilmente apribili, altre avranno bisogno di un codice mentre per altre ci sarà bisogno di un po’ di lavoro del fido Hackamajig. Aprire le porte chiuse governate dai sistemi di sicurezza in Deathloop può essere un grosso fastidio se non si sa come e cosa fare, anche perché se verrete visti da una telecamera il sistema chiuderà completamente l’accesso delle porte. In caso dovesse succedere c’è un metodo molto semplice per aggirare il problema.

Ogni sistema di sicurezza in Deathloop è diviso in due parti: il sensore di movimento e la porta di sicurezza. Per aprire la porta sigillata bisognerà fare affidamento al nostro utilissimo Hackamajig, basterà infatti trovare l’antenna della porta, solitamente posta nei paraggi o sopra di essa e hackerarla grazie al fido strumento. Stessa cosa andrà fatta per evitare che le telecamere possano nuovamente riprenderci. Stando attenti a essere in una posizione comoda e vicina da cui non potremo essere ripresi, basterà nuovamente hackerare le telecamere di sicurezza per evitare che le porte vengano nuovamente richiuse. In alternativa basterà sparare alle telecamere stando attenti a non attirare troppo l’attenzione dei nemici.

