In questo articolo vi consiglieremo ben 4 idee regalo per i fan di Crash Bandicoot: l’iconico marsupiale di casa Naughty Dog

Sin dai primi passi saltellanti nel mercato videoludico, Crash Bandicoot è diventato un nome familiare per milioni di giocatori in tutto il mondo. Questo marsupiale coraggioso e un po’ pazzo ha fatto il suo debutto nel lontano ’96, catturando l’attenzione con la sua personalità vivace e le avventure travolgenti.

Creato da Naughty Dog e pubblicato da Sony, Crash Bandicoot è diventato un simbolo dell’era d’oro dei giochi platform, affascinando i giocatori con le sue acrobazie spericolate e le sfide mozzafiato. In questo articolo, esploreremo quattro idee regalo straordinarie per omaggiare questo eroe iconico e portare un po’ del suo spirito nel mondo reale. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo appassionato approdato nel colorato mondo attraverso l’ultimo capitolo, c’è sempre spazio per celebrare il fenomeno travolgente che è Crash Bandicoot.

Iniziamo!

Tazza magica | 4 idee regalo per i fan di Crash Bandicoot

Scegli il tuo lato preferito tra Crash Bandicoot e il Dr. Neo Cortex, i quali continuano il loro duello epico proprio sulla superficie di questa tazza magica. Ma occhio a non toccare una scatola Nitro: un semplice contatto e… puff, si attiverà! Questa tazza è magica poiché, a contatto con una bevanda calda, cambierà colore! Dal classico nero, lo sfondo della battaglia diverrà di un verde acceso.

La tazza magica è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 14,99 €.

Portachiavi | 4 idee regalo per i fan di Crash Bandicoot

Fai capire a tutti di essere fan di Crash Bandicoot attraverso questo portachiavi! Con dimensioni di 5,5 cm in altezza per 5 cm in larghezza, potrai attaccarlo alle chiavi, alla borsa o allo zaino e sarai sempre pronto a metterti in marcia per nuove sfide.

Il portachiavi è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 8,99 €.

Agenda | 4 idee regalo per i fan di Crash Bandicoot

Entra nell’azione avvincente insieme a Crash e Coco Bandicoot con l’agenda di ABYstyle! Preparati a scrivere tutte le tue avventure. Con una copertina rigida dal finish opaco arricchito da dettagli in foglia argentata, questa agenda ha uno stile unico e accattivante. L’interno è altrettanto sorprendente, con un design stampato sul fondo di ogni pagina che richiama il mondo travolgente di Crash Bandicoot. La rilegatura e il segnalibro aggiungono un tocco di funzionalità e praticità al pacchetto.

L’agenda è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 7,99 €.

Poster con cornice | 4 idee regalo per i fan di Crash Bandicoot

Affida ad Aku Aku la tua protezione durante tutte le avventure con il poster incorniciato! Questa stampa incorniciata di GB Eye ti offre la presenza costante di Aku Aku, pronto a vegliare su di te e a concederti l’invincibilità per sconfiggere i tuoi nemici nelle tue epiche imprese. Le dimensioni di 30,5 x 40,6 cm e lo spessore del telaio di 25 mm conferiscono al poster delle dimensioni compatte.

Il poster è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 19,99 €.

Boo-roo-duh-gah

Queste erano 4 idee regalo per gli appassionati dell’acclamato “Crash Bandocoot” di Naughty Dog. Vi ricordiamo che sul nostro sito, nella sezione “Nerd Stuff”, potrete trovare guide simili a questa.

Noi ringraziamo ABYstyle per la collaborazione e vi invitiamo a rimanere sintonizzati!