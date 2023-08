Starfield: il gioco di Bethesda è in fase Gold, svelata la data dei Preload!

Recentemente, Bethesda ha annunciato ufficialmente che Starfield è entrato in fase Gold e ha anche svelato le date d’inizio dei Preload: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Settembre sarà indubitabilmente un mese di fuoco per le uscite videoludiche, un po’ come è successo lo scorso anno in realtà. Fra Baldur’s Gate 3, NBA 2K24, Lies of P e Mortal Kombat 1, il nostro portafoglio è già abbastanza in pensiero. Se poi ci aggiungiamo una delle produzioni più attese degli ultimi anni, nonché prima effettiva esclusiva Microsoft targata Bethesda, il problema si approfondisce. Stiamo ovviamente parlando di Starfield, in arrivo il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X | S, e disponibile sin dal day one su Game Pass.

Starfield entra in fase Gold e partono i Preload!

Recentemente, su Twitter, Bethesda ha annunciato ufficialmente che lo sviluppo di Starfield è completato, e il gioco è entrato in fase Gold. Ora gli sviluppatori lavoreranno dunque alla patch day one, per sistemare quegli (speriamo) ultimi bug sfuggiti nel corso della programmazione. Inoltre, la stessa Bethesda ha svelato le date di avvio dei preload, che inizieranno già da oggi, 17 agosto, su Xbox Series X | S e PC via Windows Store.

Gli utenti Steam dovranno invece aspettare per il preload, visto che la data d’avvio per la piattaforma di Valve è fissata per il 30 agosto. Ricordatevi che, nonostante non sia stato confermato il peso esatto su console, su PC l’RPG sci-fi occuperà 125 GB, così come abbiamo visto quando abbiamo trattato i requisiti minimi e raccomandati (trovate l’articolo qui).

E questo è quanto! In attesa dell’arrivo di Starfield il prossimo 6 settembre, se volete (e non siete utenti Steam) potete già partire con il preload del titolo di Bethesda. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!