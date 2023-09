Porsche 911 Targa 4 GTS: un’icona pronta a stupire

La Porsche 911 Targa 4 GTS si presenta con un design iconico e caratteristiche davvero invidiabili. Tutti i dettagli in questa news dedicata

La Porsche 911 Targa 4 GTS, un’iconica sportiva a cielo aperto, è stata recentemente testata mostrata e presentata. Questa versione, con 480 CV, offre 30 CV in più rispetto alla Targa 4S. La sua caratteristica distintiva è il tetto composto da un ampio arco sopra i sedili anteriori e un lunotto panoramico, che si apre o chiude in soli 19 secondi. La Targa 4 GTS presenta dettagli esterni scuri, come l’arco con il logo Targa, il labbro dello spoiler anteriore, cerchi in metallo leggero, e il logo GTS. Anche l’abitacolo è stato reso più sportivo con inserti in carbonio opaco, elementi in alluminio spazzolato e anodizzato, e particolari Race-Tex neri. Sotto il cofano, si trova un motore boxer sovralimentato da 480 CV e 570 Nm di coppia, abbinato a un cambio PDK a 8 marce.

Porsche 911 Targa 4 GTS: prezzi e dettagli vari

L’auto offre un’esperienza di guida coinvolgente, grazie all’assetto derivato dalla 911 Turbo, cerchi da 20 e 21 pollici e un impianto frenante di alta qualità. Con la trazione integrale e le sospensioni attive con sistema PASM, la Targa 4 GTS offre una guida agile e sicura. Il Pacchetto Sport Chrono di serie consente di sfruttare il massimo delle performance con il pulsante Sport Response. Le prestazioni sono notevoli, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e una velocità massima di 307 km/h. Nonostante ciò, i consumi rimangono ragionevoli, con una media di circa 10 km/l.Il prezzo base parte da 184.425 euro, ma con gli optional si può facilmente superare la soglia dei 200.000 euro. La Porsche 911 Targa 4 GTS combina eleganza, prestazioni e tecnologia in un pacchetto affascinante per gli amanti delle auto sportive.

