Dragon’s Dogma 2: parte del gameplay è ispirata a GTA 5

Il game director di Dragon’s Dogma 2 ha rilasciato una lunga intervista sul gioco nel quale ha parlato di come questo si rifaccia a GTA 5

In un’intervista è stato chiesto al game director Hideaki Itsuno se ci fossero elementi di altri giochi che hanno ispirato lo sviluppo di Dragon’s Dogma 2, visto quanto si è evoluto il genere degli RPG fantasy nel decennio trascorso dall’uscita del primo titolo. Itsuno ha risposto che l’obiettivo principale dello studio è stato solo quello di espandere il gioco originale con caratteristiche che all’epoca non erano possibili. “Per lo più volevamo prendere le cose che non potevamo realizzare in Dragon’s Dogma all’epoca in cui è uscito, sia per mancanza di tempo che per superare i limiti dell’hardware che c’era all’epoca”, ha detto. Nel corso dell’intervista, ad ogni modo, è emerso anche che, in qualche modo, Dragon’s Dogma 2 si rifà a GTA 5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dragon’s Dogma 2: il mondo di gioco trae ispirazione da quello di GTA 5

“Quindi l’ispirazione principale è stata, in un certo senso, noi stessi e il fatto di poter finalmente realizzare ciò che volevamo su questa attuale generazione di console”. Tuttavia, per quanto riguarda gli altri giochi che hanno ispirato lo studio, Itsuno ha rivelato che non è stato un RPG fantasy, ma GTA 5 di Rockstar, ad avere un impatto maggiore sul gameplay di Dragon’s Dogma 2.

“Se dovessi scegliere un altro titolo uscito nel frattempo, direi proprio GTA 5“, ha spiegato. “Ho ammirato il modo in cui sono riusciti a creare un mondo in cui sembrava davvero che i PNG stessero vivendo le loro vite indipendentemente dal giocatore. Ogni tipo di comportamento emergente interessante poteva verificarsi quando si esplorava la città e tutti i tipi di incidenti strani sembravano accadere indipendentemente dalla presenza del giocatore. Questa sensazione di un mondo vivo è qualcosa che abbiamo cercato di ottenere in Dragon’s Dogma 2″. Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato l’anno scorso durante una diretta streaming per celebrare il 10° anniversario del gioco originale.

In una nuova anteprima hands-on di Dragon’s Dogma 2, parte della critica specializzata ha riferito che il sequel “assomiglia molto al primo gioco, e questa è una buona cosa”. Finora, Dragon’s Dogma 2 sembra certamente molto simile al gioco che lo ha preceduto, anche se dobbiamo tenere presente che si tratta ancora della prima build giocabile in una fase relativamente iniziale del gioco.

