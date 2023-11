L’asta delle leggende della F1 della Scuderia AlphaTauri

La Scuderia AlphaTauri ha invitato tutti gli appassionati dell’F1 e non solo a rivivere le pietre miliari delle corse attraverso un’asta esclusiva in collaborazione con Catawiki

Riconosciuta come la culla dei più formidabili talenti della F1! Da leggende come Sebastian Vettel, al tre volte campione del mondo in carica, Max Verstappen: la Scuderia AlphaTauri invita gli appassionati di motorsport a rivivere le pietre miliari delle corse attraverso un’asta esclusiva in collaborazione con Catawiki. L’evento si terrà dal 9 al 19 novembre, e presenterà i cimeli dei piloti che hanno lasciato il segno nella prestigiosa eredità della Scuderia.

Parte dell’asta comprende l’equipaggiamento con cui Verstappen ha battuto ogni record nel 2015. Dalla tuta da corsa alla sottotuta, al passamontagna e alle scarpe; e ancora la show car STR 11 del 2016, addobbata con la livrea di Verstappen.

Dettagli sull’asta della Scuderia AlphaTauri di F1

La Scuderia AlphaTauri ha annunciato un’asta esclusiva in collaborazione con Catawiki, dedicata ai cimeli e agli oggetti storici dei leggendari piloti della F1. Questo evento, che si svolgerà dal 9 al 19 novembre, offrirà ai fan dell’automobilismo la possibilità di accaparrarsi alcuni dei pezzi più rappresentativi legati alla prestigiosa eredità della Scuderia. L’asta comprenderà pezzi emblematici legati a noti piloti: come Max Verstappen, che ha fatto la storia della Scuderia Toro Rosso con il suo debutto nel 2015 diventando il più giovane recordman di sempre.

Gli articoli messi all’asta includono l’equipaggiamento utilizzato da Verstappen durante quel periodo, tra cui la tuta da corsa, la sottotuta, il passamontagna e le scarpe. Offrendo ai collezionisti e agli appassionati di motori la possibilità di possedere un pezzo unico di storia del motorsport.

Tantissimi cimeli delle leggende della F1

L’asta non si limita soltanto a Verstappen, ma comprende anche cimeli e oggetti legati ad altri piloti che hanno lasciato il segno nella storia della scuderia. Parliamo di piloti come Liam Lawson, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Daniil Kvyat, Jaime Alguersuari e Nyck de Vries. Oltre agli equipaggiamenti personali dei piloti, sono disponibili parti di auto come il sidepod del telaio AT01 di Pierre Gasly, il cerchione anteriore della STR8 e l’alettone anteriore completo della STR11.

Tra gli oggetti in vendita, spicca la show car STR 11 del 2016, con la livrea di Verstappen, che rappresenta un simbolo tangibile della rapida ascesa del giovane pilota. L’asta si propone di celebrare la storia della Scuderia AlphaTauri e di collegare i fan con momenti iconici del motorsport. Mentre una parte dei proventi sarà devoluta alla fondazione no-profit Wings for Life, impegnata nella ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale.

E voi? Cosa ne pensate di quest'asta della Scuderia AlphaTauri di F1?