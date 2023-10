GP Messico F1: programma, orari diretta TV Sky e TV8

Domani prenderà il via il weekend del GP del Messico di F1 e in questo articolo andremo a vedere gli orari della diretta TV su Sky e TV8

Dopo le emozioni texane vissute ad Austin, il circus porta la sua presenza più a sud, a Città del Messico per l’esattezza, la capitale dell’omonimo stato. L’Autodromo Hermanos Rodríguez è una delle tappe più vecchie di questa competizione. La prima edizione si è avuta nel lontano 1963 dove a trionfare fu Jim Clark a bordo della sua Lotus con la quale vinse poi il mondiale lo stesso anno. Da allora il circuito ha alternato periodi di attività e di inattività in F1, nella quale è tornato definitivamente dal 2015. Prima di vedere quale sarà il programma relativo al GP del Messico di F1 e gli orari della diretta TV di Sky e TV8, facciamo il punto della situazione.

Il weekend di Austin è stato uno dei più intensi dal punto di vista delle emozioni. Fra track limits che hanno annullato vari giri nelle qualifiche, tra i quali quello di Max Verstappen valevole per la pole di Domenica, squalifiche post gara e gomme che subivano un degrado maggiore a quello immaginato, tutti hanno avuto il loro da fare per cercare di ottenere il miglior risultato possibile.

Alla fine comunque la vittoria è andata, nuovamente, all’olandese della Red Bull, autore di una rimonta, questa volta non scontata, dalla sesta posizione in griglia. A facilitare un po’ il compito ci hanno pensato Ferrari e Mercedes che, con le loro strategie alquanto discutibili, hanno lasciato via libera ai loro avversari. Alla fine il podio è stato formato da Verstappen con al seguito Lando Norris e Carlos Sainz. Sono invece stati squalificati post gara Hamilton e Leclerc per irregolarità riscontrate sulle loro monoposto.

Programma e orari diretta TV Sky e TV8 del GP del Messico di F1

Venerdì 27 ottobre : ore 20:30 prima sessione di prove libere ore 24:00 seconda sessione di prove libere

: Sabato 28 ottobre : ore 19:30 terza sessione di prove libere ore 23:00 qualifiche

: Domenica 29 ottobre : ore 21:00 gara

Potrete seguire tutto l'evento in diretta su Sky e su NOW, la piattaforma digitale della società.

