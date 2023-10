Samaritan 2: il sequel è stato annunciato ed è in fase di sviluppo

Sylvester Stallone tornerà come protagonista in Samaritan 2, film supereroistico di Amazon Prime Video

Nonostante le pessime recensioni sul primo film, Amazon Prime Video sembra avere ancora fiducia nelle storie sui supereroi, basti pensare al successo che ha avuto The Boys. Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, rivista molto affidabile, il sequel con Sylvester Stallone Samaritan 2 è in fase di sviluppo. L’attore di origini italiane avrebbe infatti stretto un accordo con la produzione prima dell’inizio dello sciopero degli attori.

Samaritan 2: cosa sappiamo sul sequel

Il primo film di Samaritan è stato realizzato dagli Amazon MGM Studios e Sylvester Stallone, oltre a tornare come protagonista, sarà anche coinvolto come produttore del sequel. Bragi F. Schut riprenderà il ruolo di sceneggiatore mentre non è ancora chiaro se Julius Avery tornerà alla regia di Samaritan 2. Seppur il film abbia ricevuto pessime recensioni dalla critica, il primo capitolo è stato comunque il film più visto per tre settimane consecutive dalla sua pubblicazione. Samaritan è dunque uno dei più grandi successi di Amazon Prime del 2022. La storia del film narra le vicende di un uomo misterioso e solitario, Mr. Smith (Sylvester Stallone). Egli è sospettato essere in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni prima, infatti, l’eroe vigilante di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo lo scontro contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco.

Sembra che Amazon Prime non voglia proprio fermarsi con i supereroi, cavalcando un po’ l’onda dei cinecomics, ma stravolgendo completamente il concetto di supereroe che abbiamo imparato a conoscere grazie alla Marvel e alla DC (The Boys è l’esempio lampante). L’idea di base di Samaritan è molto affascinante, speriamo che il sequel possa essere migliore del suo predecessore. Continuate a seguirci su tuttotek.it per leggere futuri aggiornamenti sul sequel con Stallone e tanto altro sul mondo del cinema e delle serie tv.

